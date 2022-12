Koopkrachtsteun afbouwen vanaf 2023? Het is heel lastig steunpakketten te ontmantelen

Vrijwilligers pakken kerstpakketten in voor de voedselbanken in Nederland. Honderdduizenden huishoudens lijden financieel onder de hoge energieprijzen. Beeld ANP

Nieuwe CPB-berekeningen laten zien dat het prijsplafond op de energierekening de koopkracht van een doorsnee huishouden met ongeveer 2 procentpunt verbetert. Dit is inclusief de vaste tegemoetkoming van twee keer 190 euro in de laatste twee maanden van dit jaar. Volgens de nieuwe raming daalt het mediane besteedbaar inkomen dit jaar met 3,9 procent en volgend jaar met 0,3 procent. Zonder het haastig ingestelde prijsplafond zou die daling veel groter zijn geweest.

Het kabinetsbeleid werkt dus zoals beoogd, want het verzacht de pijn van de hoge energieprijzen voor burgers. Ook bedrijven en publieke instellingen krijgen een paar miljard euro overheidssteun toegeworpen ter leniging van hun acute betalingsnood. Het vervelende van pijnstillers is alleen dat ze vaak verslavend werken.

Hasekamp wrijft het kabinet onder de neus dat de energieprijzen ook na volgend jaar waarschijnlijk hoog blijven. Het CPB gaat nu voor 2023 uit van een gemiddelde gasprijs van 128 euro per megawattuur. Begin 2021 lag die groothandelsprijs nog rond de 25 euro. In september vorig jaar steeg hij in korte tijd naar 75 euro, waarop de Nederlandse regering voor het eerst compensatiemaatregelen nam.

Kabinet en Tweede Kamer vonden een marktprijs van 75 euro dus ondraaglijk voor de burger. Zo ondraaglijk dat zij tot noodsteun besloten. Maar het CPB denkt nu dat die aardgasprijs voorlopig ruimschoots boven de 100 euro zal blijven hangen. In het gunstigste CPB-scenario zakt hij terug naar 80 euro, maar dat is nog altijd hoger dan het niveau waarbij het kabinet vorig jaar steunmaatregelen noodzakelijk achtte.

Moeilijk te verkopen

Dus hetzelfde argument dat het kabinet tot nu toe aanvoert om de noodsteun te rechtvaardigen – dreigende energiearmoede voor honderdduizenden huishoudens – geldt eind volgend jaar mogelijk nog steeds. Voor het kabinet zal het dan moeilijk te verkopen zijn om die steun subiet af te bouwen, hoewel premier Rutte en minister Kaag van Financiën daar wel op zinspelen.

‘We moeten beseffen dat we collectief een stukje armer zullen worden’, zei Kaag vlak voor de zomer. ‘Het continu willen of kunnen compenseren is gewoon niet mogelijk, dat is financieel niet houdbaar.’ Diezelfde boodschap herhaalde ze drie weken geleden op het D66-partijcongres. De minister-president debiteerde dit voorjaar eenzelfde mening. ‘We gaan dit niet allemaal compenseren. Dat gaat niet’, sprak Rutte streng. ‘De eerlijke boodschap aan Nederland is dat de overheid dit niet allemaal kan oplossen.’

Rutte had die woorden amper uitgesproken of het kabinet trok weer een paar miljard extra uit voor koopkrachtondersteuning. In augustus piekten de gasprijzen en kwam de coalitie met een nog indrukwekkender noodpakket, om daar binnen enkele weken het prijsplafond aan toe te voegen. Elke keer handelde het kabinet onder zware druk van de Tweede Kamer, noodkreten uit het bedrijfsleven en inktzwarte armoedevoorspellingen van het Nibud.

Coronasteun

Precies zo ging het bij de coronasteun. Het eerste steunpakket zou slechts drie maanden duren, maar de noodsteun werd keer op keer verlengd. Telkens als het kabinet aankondigde dat de steun binnenkort toch echt zou worden afgebouwd, smeekte het bedrijfsleven om verlenging. Niet altijd zonder reden, want het virus laaide steeds weer op en noopte begin dit jaar nog tot een lockdown. Het kabinet beëindigde de coronasteun uiteindelijk per april 2022, maar het is de vraag of de politiek dit aangedurfd had als de pandemie niet was ingezakt.

De ervaring leert dus dat het heel lastig is steunpakketten weer te ontmantelen. Hasekamp herinnert Kaag en Rutte daarom aan hun eigen woorden. ‘Het kabinet heeft met de steunmaatregelen tijd gekocht, maar moet nu snel nadenken over een exitstrategie vanaf 2023’, zegt hij. ‘We moeten rekening houden met structureel hogere energieprijzen. Dat vraagt om structurele oplossingen. Het huidige prijsplafond is dat niet.’

Aanwakkeren inflatie

De president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, en andere economen hameren op hetzelfde aambeeld. Ze hekelen het feit dat circa 70 procent van de meer dan 30 miljard euro kostende overheidssteun naar huishoudens gaat die geen hulp nodig hebben, omdat ze de hogere energielasten goed kunnen dragen. Het kabinet gooit zo niet alleen miljarden belastinggeld over de balk, maar wakkert de inflatie aan doordat welvarende huishoudens de subsidie aan andere dingen uitgeven. Die hogere vraag leidt tot hogere consumentenprijzen, waardoor een deel van de met staatssteun bereikte koopkrachtwinst weer verdampt.