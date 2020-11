Koopjesgekte Black Friday drijft burgemeesters tot wanhoop

Een bomvolle Kalverstraat in Amsterdam op Black Friday. Beeld Joris Van Gennip

Ook in de winkelstraten van Eindhoven en Dordrecht gingen de rolluiken zaterdag eerder omlaag dan normaal omdat anderhalve meter afstand houden onmogelijk was in de mêlee van klanten.

‘Wat mij de meeste zorgen baart is dat grote groepen mensen hun koopjesdrang in deze tijd niet kunnen onderdrukken’, zei Rianne Donders, burgemeester van het dankzij de Designer Outlet drukbezochte Roermond, zondag in een verklaring. ‘Je kunt je dan ook afvragen of het kabinet Black Friday niet alleen online had moeten toestaan.’

De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad hadden het kabinet inderdaad gevraagd om het uit Amerika overgewaaide Black Friday, waarbij winkels dagenlang met kortingen stunten, dit jaar te verbieden. Dat wilde het kabinet echter niet, zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag in het tv-programma Buitenhof. ‘De 25 burgemeesters hebben gezegd: doe er wat aan. Maar het kabinet heeft besloten om dat niet te doen. Als je aan ziet komen dat bepaalde dingen veel mensen op de been zouden kunnen brengen, dan ligt het voor de hand om te zeggen: misschien niet zo verstandig.’

Het kabinet liet de beslissing om al dan niet in te grijpen over aan de burgemeesters, wat ‘toppsychologie’ vereiste, stelde Aboutaleb. ‘Ga ik nu aan de voorkant alles afsluiten, of ga ik het toch maar eens proberen, kijken hoe dat gaat lopen, om dan daarna wel weer in te grijpen?’

Zelf ontkende het kabinet zondagavond bij monde van een woordvoerder echter een verzoek van de 25 burgemeesters te hebben gehad om Black Friday te verbieden. Een dergelijk verbod zou juridisch bovendien lastig zijn geweest, liet de woordvoerder het ANP weten.

Beveiligers wijzen mensen op het eenrichtingsverkeer op de Lijnbaan tegen het einde van een drukke koopzondag in het centrum van Rotterdam. Beeld ANP

De Rotterdamse politie probeerde de hectiek op de Lijnbaan en in de Koopgoot, waar het volgens Aboutaleb ‘onoverzichtelijk en dramatisch druk’ was, vrijdag eerst nog met verkeersmaatregelen te verkleinen. Toen dit niet hielp, was het sluiten van de winkels de enige optie.

Van de Demer in Eindhoven tot de Herestraat in Groningen was vrijdag en zaterdag hetzelfde beeld te zien. ‘Zojuist heb ik een noodbevel uitgevaardigd’, twitterde de Dordrechtse burgemeester Wouter Kolff zaterdag. ‘Het is veel te druk in de binnenstad van Dordrecht. Kom er niet meer heen!’ ‘We zagen op geen enkele wijze dat de mensen zich nog aan coronaregels hielden’, zei de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, tegen de NOS. De burgemeesters van Amsterdam, Den Haag en Apeldoorn drukten mensen op het hart om niet meer naar de binnenstad te komen, terwijl de burgemeester van Maastricht zondag vanwege de drukte in de binnenstad ‘code rood’ afkondigde.

Ondanks de pandemie voerden consumenten vrijdag op Black Friday zelf bijna 18,5 miljoen transacties uit, voor in totaal 550 miljoen euro aan koopjes. Dat is zowel qua omzet als qua aantal transacties slechts 13 procent minder dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging Nederland. Het aantal online-aankopen nam flink toe. Op Black Friday zelf werd er voor 134 miljoen euro gekocht middels ruim 1,8 miljoen iDEAL-transacties, vorig jaar ging het nog om 1,3 miljoen transacties voor een totaalbedrag van 106 miljoen euro.