Koophuis mag waarschijnlijk toch niet aan mensen op voorrangslijst worden toegewezen

Huis te koop in Voorburg. Beeld Lina Selg

De Tweede Kamer voerde donderdag ‘een fundamenteel ideologisch debat’ over de vraag of een woningeigenaar zelf mag bepalen aan wie hij zijn huis verkoopt – zoals nu het geval is – of dat de overheid in deze tijden van grote woningschaarste invloed mag gaan uitoefenen op de wijze waarop de beschikbare woningen worden verdeeld onder woningzoekenden.

Als het aan CDA-woonminister Hugo de Jonge ligt, stelt hij de belangen van de woningzoekende in deze uitzonderlijke omstandigheden boven die van de woningverkoper. In zijn nieuwe Huisvestingswet staat dat gemeenten voortaan de helft van alle beschikbare huurwoningen en de helft van alle koopwoningen tot 355 duizend euro (dit bedrag wordt waarschijnlijk hoger) mogen ‘aanwijzen’ als betaalbare woonruimte.

In deze woningen zouden volgens het wetsvoorstel alleen mensen mogen gaan wonen die een voorrangsvergunning hebben gekregen van de gemeente. Het gaat om mensen uit bepaalde inkomensgroepen, inwoners uit de eigen gemeente of om mensen met een ‘cruciaal beroep’, zoals leraren of verpleegkundigen.

Inbreuk op eigendomsrecht

Regeringspartijen VVD en D66 kunnen er weliswaar mee leven als voortaan de helft van de huur- en nieuwbouwwoningen gaan naar voorrangsgroepen, maar toonden zich donderdag fel tegenstander van het plan om ook bestaande koopwoningen onder de nieuwe regels te laten vallen. Wat de twee regeringspartijen betreft is dit een ‘inbreuk op het eigendomsrecht’.

‘Als je een koopwoning hebt – waar je hard voor hebt gewerkt – kan het niet zo zijn dat de gemeente mag bepalen aan wie je die mag verkopen’, zei D66-Kamerlid Faissal Boulakjar donderdag in het Kamerdebat over het omstreden wetsvoorstel. ‘Dat raakt aan de keuzevrijheid van mensen.’ D66 vreest onder meer dat de regeling de doorstroming zal belemmeren, als blijkt dat mensen hun huis alleen mogen verkopen aan (minder betalende) voorrangsgroepen.

VVD-Kamerlid Peter de Groot hamerde erop dat het wetsvoorstel grote invloed kan hebben op de waarde van een huis, omdat het aantal potentiële kopers zal afnemen. ‘Stel, je hebt zes potentiële kopers, maar vijf blijken niet aan de eisen van de gemeenten te voldoen, en eentje wel. Dan krijgt die ene overgebleven koper heel veel macht over de prijs die je voor het huis kunt krijgen.’

Wet mogelijk getorpedeerd

De weerstand van regeringspartijen VVD en D66 is geen goed nieuws voor minister De Jonge. Hoewel zijn wetsvoorstel afgelopen najaar afstevende op steun van een Kamermeerderheid, zal het erom spannen of het voorstel aankomende dinsdag wordt aangenomen bij de stemmingen. Naast VVD en D66 zijn ook JA21 en de Groep Van Haga niet enthousiast. Samen hebben zij 64 zetels. Voor een meerderheid hebben zij nog 12 zetels nodig en die zouden best eens kunnen komen van Forum, SGP, Volt, BBB en een van de eenpitters Omtzigt, Gündogan of Den Haan.

Niet verwonderlijk dus dat De Jonge zijn wet donderdagavond nogmaals vurig verdedigde in de Kamer. Hij ontkende dat de wet een forse inbreuk is op het eigendomsrecht, maar stelde dat ‘alleen de kring van kopers mogelijk iets kleiner wordt’ als blijkt dat een woning bestemd is voor ‘een bepaalde inkomensgroep’. De verkoper mag uit die kleinere groep van bieders ‘nog steeds zelf beslissen aan wie hij die woning verkoopt en voor welk bedrag’, aldus De Jonge.

De minister benadrukte dat hij met het wetsvoorstel tegemoetkomt aan een wens van veel gemeenten. Zij kampen vaak met jonge starters die geen woning kunnen vinden in het dorp waarin ze zijn opgegroeid, omdat ze bij een biedingsprocedure telkens worden overboden door rijkere huizenzoekers uit andere gemeenten.

Komende week zal moeten blijken of De Jonge de Tweede Kamer heeft weten te overtuigen. Daarna volgt de Eerste Kamer, waar de minister ook nog niet is verzekerd van steun.