Koolmees wacht zwaar pensioendebat, PvdD haalt proefballonnen Dijkhoff neer

Wouter Koolmees maakt zich op voor een lastig debat over de mislukte pensioenonderhandelingen. Maakte de minister van Sociale Zaken zelf een grote inschattingsfout, zoals het onder betrokkenen klinkt?

De VVD heeft intussen pech met haar proefballonnen, die op één dag een aangifte en een coalitieruzie hebben opgeleverd.

DEBAT VAN DE DAG

Koolmees mag pensioenimpasse uitleggen

Na acht jaar als politicus op het Binnenhof weet Wouter Koolmees vanavond eindelijk hoe het voelt, een behandeling op de pijnbank van de Tweede Kamer. Als Kamerlid, formatie-onderhandelaar en in zijn eerste jaar als minister koesterde hij zijn positie achter de schermen. Maar nu 'zijn’ pensioenakkoord na mislukte onderhandelingen in de polder verder weg lijkt dan ooit, staat de Kamer hem met gesels op te wachten.

Koolmees mag uitleggen waarom de onderhandelingen uitdraaiden op een voorlopige mislukking. Betrokkenen bij de pensioenonderhandelingen wijten de nu ontstane impasse deels aan een grote inschattingsfout van de minister, weet verslaggever Gijs Herderscheê. ‘FNV-voorman Busker maakte aan de onderhandelingstafel duidelijk dat hij graag politieke rugdekking van links wilde. Koolmees ondernam een halve, vluchtige poging in een paar gesprekken met GroenLinks, SP en PvdA, maar hield het al snel voor gezien.’

De afloop is bekend: Busker haakte af en SP, GroenLinks en PvdA voelen zich nu op geen enkele manier meer betrokken bij de zoektocht naar een doorbraak. In plaats daarvan zullen Lilian Marijnissen, Jesse Klaver en Lodewijk Asscher, die het debat zo belangrijk vinden dat zij het met hun eigen aanwezigheid vereren, vrijelijk gaan schieten op Koolmees. Die zelf weer met verwijten zal komen over de onwrikbare houding van de FNV.

Intussen dreigt een korting op de pensioenen in 2020. Om dat te voorkomen komt GroenLinks straks met een wetswijziging waardoor die kortingen twee jaar verdaagd worden. Om meer tijd te creëren voor hervatting van het pensioenoverleg - maar vooral om de kortingen over de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 te tillen.

PROEFBALLON VALT SLECHT I

Dierenpartij doet aangifte na festivalstunt

Klaas Dijkhoff laat proefballonnen op tijdens het VVD partijfestival in Den Bosch. Beeld Freek van den Bergh

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft een aangifte aan zijn broek van de Partij voor de Dieren. Op het VVD-congres in Den Bosch van afgelopen zaterdag liet Dijkhoff vijfhonderd ballonnen opstijgen, een ludiek bedoelde verwijzing op recente kritiek dat hij ‘te veel proefballonnen zou oplaten’ in de Tweede Kamer.

Vrijwel gelijk na de actie volgden er negatieve reacties in de media en op Twitter, waarin mensen verwezen naar de beloofde inzet van de VVD voor het milieu. PvdD-Kamerlid Christine Teunissen deed daarop aangifte bij de Haagse politie. ‘Omdat verspreiding van vijfhonderd stuks zwerfafval een economisch delict is’, legt Teunissen uit. ‘Ik vind het een heel principiële zaak, dat zal het Openbaar Ministerie ook moeten vinden.’

Hoe kansrijk de aangifte is, is nog wel de vraag. Na een oproep van de Tweede Kamer uit 2014 om ballonnen te ontmoedigen, heeft een groeiend aantal gemeenten een verbod ingesteld. Maar het gemeentebestuur van Den Bosch liet recent juist weten daar niets voor te voelen. Ook van een landelijk ballonverbod is (nog) geen sprake.

PROEFBALLON VALT SLECHT II

CDA en D66 schrikken van taal Van Haga

‘Het gaat hier om levens, over kinderen, over gezinnen. U praat over rendement, impact, euro.’

Jeroen Pauw moest even met zijn ogen knipperen. Aan zijn tafel zat gisteravond VVD-Kamerlid Wybren van Haga om te praten over geboortebeperking in Afrika. Het aantal kinderen dat geboren wordt op het continent moet fors omlaag, zei Van Haga, die voorstelde om bij de verdeling van ontwikkelingshulp voorrang te geven aan geboortebeperking. Hoe minder kinderen, hoe meer aandacht er naar ieder kind kan gaan, aldus het Kamerlid. En daarmee gaat het rendement op elke euro die Nederland daarna in het arme continent steekt omhoog.

Een wel erg zakelijke benadering van de Afrikaanse problematiek, concludeerde Pauw. Dat vinden ook CDA en D66. ‘Zo denken sommige mensen: hoe minder ziel, hoe meer voor jezelf’, tweet CDA’er Martijn Van Helvert.

Achraf Bouali van D66, met wie Van Haga voor het plan samenwerkte, eist zelfs dat Van Haga zijn woorden terugneemt. Ook denkt Bouali na over het opnieuw indienen van het amendement, maar dan zonder de handtekening van zijn VVD-collega eronder. ‘De rabiate uitspraken van Van Haga zijn onacceptabel en onjuist', zegt Bouali. Hun plan zou verkeerd uitgelegd zijn. ‘Zorgen dat meer vrouwen kunnen kiezen voor anticonceptie: ja. Maar niet ten koste van onderwijs en voeding en al helemaal niet met de voorrang die Van Haga voorstelt.’

EN DAN NOG EVEN DIT

Knops tikt Halsema op de vingers over boerka

Amsterdam gaat niet handhaven op het boerkaverbod, stelde burgemeester Femke Halsema eind vorige week stellig. Een uitspraak die veel stof heeft doen opwaaien en vandaag opnieuw veroordeeld werd, ditmaal door staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Hij noemde wat Halsema zei ‘ongepast'. ‘De wet (die overigens nog geen wet is, red.) geldt in heel Nederland, dus ook in Amsterdam.’

Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, bij haar eerste gemeenteraadsvergadering in de hoofdstad. Beeld ANP

Van Veldhoven verklaart oorlog aan overwegen

Alle onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland moeten binnen vijf jaar worden weggehaald of bewaakt. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil daarover afspraken maken met gemeenten en provincies, belangenverenigingen en ProRail. Het streven van de D66-staatssecretaris: nul doden door ongelukken op spoorwegovergangen. Tot nu toe overleden dit jaar twaalf mensen door een spoorongeluk.

VVD’er verlaat Binnenhof voor Nissewaard

Foort van Oosten ruilt zijn zetel in de Kamer in voor de ambtsketen van de fusiegemeente Nissewaard, waarvan Spijkenisse de grootste stad is. Van Oosten, die sinds 2012 namens de VVD op het Binnenhof rondliep, wordt naar verwachting op 20 februari 2019 geïnstalleerd. Hij heeft er blijkbaar een preek van Khadija Arib voor over; de Kamervoorzitter was eerder uiterst kritisch over parlementsleden die voortijdig vertrokken voor een baantje. Van Oosten kon bij zijn drukke werk als Kamerlid nog net tijd vinden onderstaande tweet te versturen:

Keuze zomer- of wintertijd op lange baan

Aan de soap rond de keuze voor zomer-of wintertijd komt voorlopig een einde. Het verplichte verzetten van de klok wordt , zoals blijkt uit een voortgangsrapport van EU-voorzitter Oostenrijk, op zijn vroegst pas in april 2021 afgeschaft omdat het voor meerdere lidstaten, waaronder Nederland, allemaal te snel ging. Zo krijgt de Kamer meer tijd om zich voor te bereiden op ongetwijfeld zware debatten over de klok. Als het zover is kunt u uiteraard rekenen op de Dagkoersen voor uw laatste zomer-of wintertijdingen.

