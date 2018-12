Koolmees geeft kleinbedrijf een bonus om zieke werknemer door te betalen

Beeld Colourbox

In de praktijk krijgen kleine werkgevers een korting van 1.150 euro op de sociale premies die zij moeten betalen. Het is de bedoeling dat zij deze bonus gebruiken om zich te verzekeren tegen de verplichtingen die zij hebben tegenover zieke werknemers. Verzekeraars beloven van hun kant dat zij een ‘transparante basisverzekering’ gaan aanbieden die alle verplichtingen van werkgevers dekt.

Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken heeft dit donderdag samen met voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars aangekondigd. Koolmees besteedt de 450 miljoen euro aan premiekorting voor werkgevers met maximaal 25 werknemers.

Twee jaar doorbetalen

Het kleinbedrijf klaagt al jaren steen en been over de verplichtingen die zij hebben tegenover uitgevallen werknemers. Het gaat bijvoorbeeld om de plicht om twee jaar het loon door te betalen en de verplichting om reïntegratiepogingen te doen, desnoods bij een andere werkgever. Weliswaar is 80 procent van de kleine werkgevers helemaal of deels verzekerd tegen deze verplichtingen, maar in de praktijk stuiten zij vaak op de kleine lettertjes in de polis die de verzekeraar vrijwaren van afspraken.

Daar willen de lobbyclubs – het Verbond van Verzekeraars en MKB Nederland – nu iets aan doen. Zij hebben afgesproken dat er een soort ‘basisverzekering’ komt die de zes grote en het handvol kleine verzuimverzekeraars gaan aanbieden. Deze polis moet de kleine werkgever volledig ‘ontzorgen’ en ook transparant zijn. Met dat laatste wordt bedoeld dat de verzekeraar zijn toezegging om alle verplichtingen van de kleine werkgever over te nemen, ook echt nakomt.

Koolmees heeft bemiddeld tussen verzekeraars en de kleine werkgevers. Met de premiekorting wil hij stimuleren dat de kleine werkgevers zich daadwerkelijk verzekeren met de nieuwe standaardpolis.

Aanpassing regeerakkoord

De afspraken zijn een aanpassing van het regeerakkoord. Daarin was afgesproken dat voor kleine werkgevers een collectieve verzekering zou komen via uitkeringsinstantie UWV. Dat zou echter een breuk betekenen met het stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zoals dat in 2006 is opgezet. Daarom is nu gekozen voor een basisverzekering waarmee verzekeraars mogelijk de taak gaan vervullen die hen in 2006 was toegedacht. Met de regeling komt Koolmees tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Die heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk unaniem opgeroepen om een aparte verzuimregeling voor het kleinbedrijf op te zetten. Aan de rechten van werknemers verandert niets door de afspraken van MKB Nederland, verzekeraars en Koolmees.