Kooksfabrieken Tata Steel onder verscherpt toezicht na vervijfvoudiging ongewone voorvallen

In totaal was er sprake van 1.236 meldingen, tussen juni 2022 en juni 2023. Een dezelfde periode daarvoor waren dat er nog 268. Ook constateert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat Tata Steel niet uit zichzelf genoeg verbeteringen doorvoert, en dat er vaak handhavend moet worden opgetreden.

Zo is de eigen monitoring van Tata Steel van de uitstoot van een van de kooksfabrieken niet op orde. Daarvoor krijgt het een dwangsom opgelegd van 160 duizend euro. Eerder deed de Omgevingsdienst daarom al aangifte tegen Tata.

Tata Steel is zelf verplicht om melding te doen van ‘ongewone voorvallen’. Daarbij gaat het om alles wat afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken als die schade kan toebrengen aan het milieu, bijvoorbeeld het vrijkomen van gassen of giftige stoffen. In het geval van de kooksfabrieken van Tata gaat het met name om vervuilende uitstoot, zegt de Omgevingsdienst. Tata Steel was niet direct bereikbaar voor een reactie.

In de twee fabrieken worden zogeheten kooks geproduceerd. Daarbij wordt onder hoge temperatuur gas uit steenkool verwijderd. Wat overblijft, de kooks, wordt als brandstof gebruikt voor de hoogovens waarin van ijzererts ruwijzer wordt gemaakt. Is de temperatuur tijdens het proces niet hoog genoeg, dan ontstaan er ‘rauwe’ kooks. Daarbij is sprake is van uitstoot van zeer schadelijke stoffen.

Camera houdt toezicht op uitstoot

Tata is door overtredingen waarbij rauwe kooks ontstonden al 950 duizend euro kwijt aan dwangsommen. Ook is er een camera geïnstalleerd die permanent in de gaten houdt wat voor wolken er uit de schoorstenen van Kooksfabriek 2 komen. De kleur van de wolken kan duiden op uitstoot van rauwe kooks, maar de Omgevingsdienst doet altijd nader onderzoek als verdachte uitstoot is waargenomen.

Tata Steel is niet blij met het cameratoezicht en probeerde via de rechter om een verbod af te dwingen. Volgens Tata wordt de privacy van medewerkers geschonden als ze op de beelden worden vastgelegd. De rechter in Haarlem gaf de Omgevingsdienst gelijk, die dus beelden mag blijven maken.

Vooralsnog moet Tata onder het verscherpte toezicht werken aan een verbeterplan. Daardoor moet het aantal meldingen omlaag gaan. Ook moet al het onderhoud aan de verouderde installaties tijdig plaatsvinden. De Omgevingsdienst zegt mogelijk nog verder te willen gaan dan scherper toezicht houden en handhaven. Er loopt onderzoek naar het intrekken van de vergunning.

‘Meer oog voor economische belangen’

In 2029 wil Tata Kooksfabriek 2 sluiten, maar het bedrijf vraagt de overheid wel om met een substantieel bedrag bij te springen. Omwonenden van Tata Steel klagen al veel langer over vervuiling van het bedrijf. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) constateerde eerder dit jaar dat er bij Tata Steel en politiek jarenlang veel ‘meer oog was voor de economische belangen’ dan voor hun gezondheid.

In de omgeving van Tata Steel is de concentratie kankerverwekkende stoffen verhoogd of sterk verhoogd, blijkt uit metingen van het RIVM. In 2021 beloofde Tata dat de uitstoot van die stoffen met 50 procent zou dalen, maar daar was volgens een rapport van het RIVM in maart 2023 nog geen enkele sprake van.