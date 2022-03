Koninklijke rondreis door de Cariben mondt uit in een soort afscheidstour

Het is niet langer 1953, luidde het commentaar bij de beelden van prins William en Kate die op een Land Rover werden rondgereden. Beeld AFP

Traditiegetrouw is een koninklijke tour door de oude koloniën een feest met vlaggende onderdanen en zwaaiende Windsors. Gedenkwaardig zijn de foto’s die door de jaren zijn gemaakt van de wat stijve, onberispelijk geklede kroonprins Charles die met bloemenkransen om zijn nek, of ceremoniële zwaarden in zijn hand, danst met leden van inheemse stammen in de voormalige uithoeken van het Britse wereldrijk. Of de vele foute grappen die zijn vader Philip pleegde te maken bij zulke gelegenheden.

Hoe anders was de ervaring van William en Kate tijdens hun werkvakantie in Belize, Jamaica en de Bahama’s. Ze waren door de vorstin op pad gestuurd om de banden aan te halen, in de hoop dat de landen in de West-Indies niet het voorbeeld van Barbados zouden volgen, het eiland dat eind november afscheid nam van de Britse troon. Voor de 95 jaar oude Elizabeth, die dit jaar haar Platinum Jubileum viert, was dit een klap. Alle hoop was gevestigd op haar favoriete kleinkinderen.

Het viel niet mee. De twee waren nog niet in Belize geland of een bezoek aan een cacaoboerderij moest worden afgelast wegens demonstrerende boeren. In Jamaica kreeg het koninklijke bezoek vervolgens van premier Andrew Holmes te horen dat het republikeinse voorbeeld van Barbados wel degelijk zal worden gevolgd, misschien dit jaar nog. Londen mag van geluk spreken als Jamaica lid blijft van het Gemenebest. Ook op de Bahama’s bleken zulke republikeinse sentimenten te leven.

Op Jamaica scoorden de twee een eigen doelpunt door zich staand op een open Land Rover te laten rondrijden. De aanblik van twee in wit geklede Windsors die omringd zijn door zwarte gardetroepen kwam koloniaal over. Het is niet langer 1953, luidde het commentaar, het jaar waarin Elizabeth en Philip hetzelfde deden.

Op de terugweg liet William de meegereisde pers weten dat de toekomst van de bezochte naties aan de plaatselijke bevolking is en dat elke keuze het volste respect verdient. ‘Ik weet dat deze reis vragen over het verleden en de toekomst nog meer onder de aandacht heeft gebracht’, aldus William. Hij liet zich ook uit over het leiderschap van het Gemenebest, de confederatie die nu door de Britse vorstin wordt voorgezeten. De prins houdt zich daar naar eigen zeggen niet mee bezig: ‘Het gaat om onze toewijding om die zo goed mogelijk te dienen en ondersteunen.’