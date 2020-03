Koninklijke familie op 27 april niet naar Maastricht om coronavirus

Koningin Maxima tijdens Koningsdag 2019 in Amersfoort. Beeld ANP

Volgens stad en provincie hebben de afgekondigde maatregelen ‘een dergelijk grote impact op de voorbereidingen, dat het programma niet gerealiseerd kan worden zoals beoogd.’ De uitnodiging aan koning Willem-Alexander en zijn familie om in Zuid-Limburg Koningsdag te komen vieren, blijft staan. Het ligt voor de hand dat het feest een jaar wordt uitgesteld. Ook het Koningsdagconcert op 6 april is afgelast.

Maastricht had al een motto voor de viering: ‘Leef Maastricht’, te lezen als Lief Maastricht. Ook de route door de binnenstad was al bekend gemaakt: van de Sint Servaasbrug over de Maas, via de Kade, Graanmarkt en het Onze Lieve Vrouweplein naar het Vrijthof. Wel was de perspresentatie met nadere details, die woensdag zou plaatsvinden, al voor het weekend geannuleerd.

Het is eerder voorgekomen dat de nationale feestdag niet met de Oranjes kon worden gevierd. In 2001 werd de viering van (toen nog) Koninginnedag afgelast vanwege de crisis rond mond- en klauwzeer. Koningin Beatrix zou toen met de familie op bezoek gaan in de Drentse plaatsen Meppel en Hoogeveen. Met het oog op het aantal te verwachten toeschouwers werd het gevaar voor verdere verspreiding van de dierziekte te groot geacht. Een week tevoren werd het bezoek geannuleerd. Een jaar later vond het alsnog plaats.

Mede daardoor werd dat het jaar waarin Amsterdam zoveel bezoekers te verwerken kreeg, dat op het Centraal Station de situatie uit de hand liep. Mensen trokken aan de noodrem en liepen over het spoor. De politie moest de ME inzetten om de orde te herstellen.

Het Koninklijk Huis heeft zelf alle aangekondigde evenementen tot en met 6 april geannuleerd. Ook het bezoek op 15 en 16 april aan Denemarken, om de tachtigste verjaardag van koningin Margrethe bij te wonen, is gecanceld.