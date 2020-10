Koningspaar breekt herfstvakantie af, de kritiek richt zich nu op Rutte

De koninklijke vakantievilla in Griekenland. Beeld ANP

‘We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het Covid-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij’, melden Koning Willem-Alexander en koningin Máxima via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Maar nu de vakantie is afgebroken, is de politieke storm niet zomaar geluwd en richten de pijlen zich op premier Rutte. De RVD liet vrijdagavond weten dat hij van de vakantieplannen op de hoogte was. ‘Hij is ten allen tijde ministerieel verantwoordelijk, en wist ook in dit geval van deze reis’, aldus een woordvoerder. Regerings- en oppositiepartijen vinden juist dat de premier een stokje had moeten steken voor deze gevoelige reis.

‘Het was beter geweest als de premier de koning hiervoor behoed had’, zegt D66-Kamerlid Joost Sneller. PvdA’er Attje Kuiken vraagt zich af ‘waarom de premier in zijn ministeriële verantwoordelijkheid de koning hier niet voor heeft behoed, terwijl hij deze week alle Nederlanders nog opriep om terughoudend te zijn met vakanties.’

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil van Rutte wil weten waarom de premier de vakantie niet heeft ontraden. Dat de koning naar Griekenland vertrok noemt hij ‘een inschattingsfout’, zijn onmiddellijke terugkeer het ‘enige juiste besluit’.

Dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig naar Griekenland, waar de koning een vakantiehuis heeft, was vertrokken, werd vrijdagmiddag bekend. Vice-premier Hugo de Jonge werd tijdens de wekelijkse persconferentie verrast toen hij daar vragen over kreeg, hij was niet op de hoogte. Regerings- en oppositiepartijen kwamen snel daarna met kritiek, omdat het kabinet deze week iedereen juist opriep vooral thuis te blijven.

Voor de tweede keer in de coronacrisis bracht koning Willem-Alexander zo het kabinet in verlegenheid met een vakantie in Griekenland. Afgelopen zomer moest het staatshoofd zich al verontschuldigen toen er vakantiebeelden opdoken waarop hij en koning Máxima zich niet aan de afstandsregels hielden.

De Rijksvoorlichtingsdienst benadrukte dit keer dat het koninklijk gezin zich aan alle regels hield: het vakantiegebied waar de koninklijke villa staat heeft code geel. Maar de premier vroeg de bevolking dinsdag nou juist om niet zo te denken en gewoon thuis te blijven: ‘Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt.’