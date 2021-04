‘Koningsdagfeest’ kan rekenen op flinke weerstand: ‘Dat het juist bedoeld is om de epidemie te bestrijden, wordt niet gezien’

Beeld van het 538 Koningsdagfeest in 2019. Beeld ANP Kippa

‘Het vieren van een feest met tienduizend man op 400 meter van een door covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners’, aldus de Bredase chirurg Rogier Crolla, die op persoonlijke titel het initiatief nam voor de petitie.

Afgelopen dinsdag gaf het kabinet Fieldlab Evenementen toestemming om meer toeschouwers tot hun praktijkexperimenten toe te laten. Diezelfde dag begon de voorverkoop voor het experiment 538 Oranjedag, een openluchtconcert drie dagen voor Koningsdag. In een mum van tijd waren de tienduizend tickets à 37,50 euro uitverkocht. Meer dan een miljoen mensen wilden wel weer eens dansen op de muziek van onder andere Afrojack, de Snollebollekes en Maan.

Maar op een steenworp afstand van het plein waarop het feestgedruis zal plaatsvinden, leidt de gedachte aan een dansende mensenmassa tot afschuw. ‘Wij kunnen dit evenement er nu op de eerste hulp niet bij hebben’, zegt een woordvoerder van het Amphia Ziekenhuis. Drank, drugs of vechtpartijen zouden tot meer opnames kunnen leiden. ‘Misschien zouden wij een andere bewoording hebben gekozen, maar het doel van de petitie onderschrijven wij. De emotie die eruit straalt, herkennen wij onder ons personeel’, aldus de woordvoerder.

Tweespalt

De Bredase burgemeester Paul Depla ziet in zijn eigen stad de polarisatie van de Nederlandse samenleving terug. ‘Aan de ene kant hebben mensen dringend behoefte aan versoepelingen en perspectief. Aan de andere kant maken mensen zich zorgen over de overbelasting in de zorg.’

Daarom, benadrukt Depla, is het zo belangrijk om op de doelstellingen van Fieldlab te blijven hameren: ‘Via praktijktesten kennis vergaren over het coronavirus en zijn verspreiding, voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen’, citeert de burgemeester uit de regeling van het ministerie.

Depla wil maar zeggen: ‘Als je als gemeente hiervoor wordt gevraagd, zou je wel ‘gekke henkie’ zijn als je niet wilt meewerken.’

Maar dan zou wel helpen als die doelstellingen breder bekend zouden zijn, stelt de burgemeester. Van een afstand, denkt Depla, lijkt het nu eerder op een feestje dan op een wetenschappelijke test. ‘Dat het juist bedoeld is om de epidemie te bestrijden, wordt niet gezien.’

Hoewel het evenement is uitverkocht, zijn er nog een paar kaarten te vergeven. Komende week geeft radiostation 538 de laatste kaarten weg in zijn uitzendingen. Op zijn website schrijft het station ‘groots’ uit te pakken: acht uur lang zullen ‘de grootste artiesten van dit moment het Chasséveld op z’n kop’ zetten.

‘Zolang Fieldlab Evenementen en de landelijke overheid achter dit experiment staan’, laat een woordvoerder van het radiostation weten, ‘zijn wij vereerd om het op een verantwoorde manier uit te voeren.’

De discussie spitst zich nu toe op het oranjefeest in Breda. Maar een week later vindt op het terrein van de Zwarte Cross een concert voor evenveel man plaats. Weer een week later: een outdoor sportwedstrijd in Noord-Holland voor negenduizend toeschouwers.

‘Het is absoluut niet onze intentie een klap uit te delen aan de zorg’, zegt een woordvoerder van Fieldlab Evenementen. ‘Wij denken juist dat we aan de hand van onze resultaten iets kunnen beteken voor de samenleving als geheel. Om die straks op een veilige en verantwoorde manier weer te kunnen openen.’

De woordvoerder benadrukt hoe zorgvuldig het onderzoek is opgezet. Ook in Breda moeten alle bezoekers van tevoren negatief zijn getest. Het publiek is bovendien verdeeld over vier bubbels, met ieder een eigen ingang. ‘In plaats van dat ze allemaal massaal toestromen.’

Te midden van de commotie wilde burgemeester Depla zeker weten van de regering of het feest in zijn stad alsnog doorgang kon vinden. ‘Het kabinet is de initiatiefnemer. Als zij zeggen dat het belang van het onderzoeksprogramma vooropstaat, dan gaan wij er mee aan de gang.’ Zondag liet het kabinet weten bij zijn standpunt te blijven, ondanks de bezwaren. Depla zei zondagavond laat in Nieuws­uur dat hij eerst alle adviezen wil afwegen voordat een vergunning wordt verleend. Ook wil hij de gemeenteraadsvergadering van vanavond afwachten.