Koningsdag in het teken van high tech, maar noodgedwongen wel in een corona-vrije cocon

Voor het tweede jaar op rij geen viering met publiek van Koningsdag. Maar de editie van 2021 zal ‘trendsettend’ zijn, denkt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven.

De talkshowtafel, veelbesproken icoon van de coronacrisis, doet nu ook zijn intrede op Koningsdag. Het exemplaar waaraan dinsdag het koninklijk gezin plaatsneemt, staat maandag nog in beschermend plastic op de High Tech Campus in Eindhoven. Technici zijn druk doende met het testen van beeld, licht en geluid.

Toen vorig jaar het geplande feest in Maastricht werd afgelast, was de algehele verwachting dat de Limburgse provinciehoofdstad dit jaar alsnog aan de beurt zou komen. ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet’, had koning Willem-Alexander immers gezegd op de ochtend van wat een huiselijke viering in paleis Huis ten Bosch werd.

Maar Maastricht wachtte liever totdat corona verder de kop is ingedrukt en toen was daar plots Eindhoven. Hoewel de koninklijke familie nog in 2017 in Tilburg was, en het gebruikelijk is de bezoeken op Koningsdag eerlijk over de twaalf provincies te spreiden, werd in november bekend dat Koningsdag 2021 in het teken van de Brainport in Zuidoost-Brabant zou staan.

Een traditionele route door de stad zat er niet in. Maar op het goed af te sluiten bedrijventerrein, eigendom van ondernemer Marcel Boekhoorn, zou een hybride programma aan de familie worden gepresenteerd, met fysieke en digitale activiteiten. Totdat vorige maand bleek dat ook dit te ambitieus was. Omdat het virus taaier bleek dan gehoopt, zo schreef het stadsbestuur aan de gemeenteraad, ‘hebben wij als college gemeend pas op de plaats te moeten maken’.

In de studio

Dat is vrij letterlijk gebeurd. De viering van Koningsdag is nu in de eerste plaats een audiovisueel evenement, vanuit een studio, met een paar activiteiten daaromheen. Alleen de koning, koningin en de drie prinsessen zijn te gast. De rest van de familie blijft thuis. Ook de schrijvende pers, die op traditionele Koningsdagen lopend het gezelschap kan volgen, is niet welkom. In plaats hiervan was er maandag, na een coronatest, een korte rondleiding op de locatie.

De campus in Eindhoven is volgens burgemeester John Jorritsma een plek van innovatie (kennis) en design (maken), waarmee het koninklijk gezin komt ‘KennisMaken’. Echt nodig is dat niet, want koning en koningin hebben zich de afgelopen jaren vaak in Eindhoven laten zien. Een uitgelezen locatie voor een online-evenement is het wel. ‘High tech, maar niet high brow’, aldus Jorritsma.

‘Gebrek aan aanraakbaarheid’

Het vertrouwen in de koning lijdt onder zijn gebrek aan zichtbaarheid, bleek vrijdag uit een peiling van EenVandaag, doordat de werkbezoeken die hij aflegt al een jaar lang veelal digitaal zijn. Ook de herfstvakantie naar Griekenland is de bevolking niet vergeten. In plaats van het geannuleerde bezoek aan Maastricht kreeg de televisiekijker vorig jaar in een paar scènes enig zicht op de omgang binnen het Oranje-gezin, wat op een corona-vrije Koningsdag nooit gebeurd zou zijn. Zo werd toch nog een persoonlijke toets aangebracht.

Jorritsma denkt dat in Eindhoven het gebrek aan ‘aanraakbaarheid’ van de Oranjes wordt gecompenseerd door ‘een trendsettende Koningsdag’. Om elf uur begint het programma met vertoon van innovatie in de auto-industrie, van het ‘pientere pookje’ (van DAF) tot de solar-auto. Het koninklijk gezin komt het terrein op in een stoet van ruim twintig bijzondere auto’s. Met deze ‘Mobility Karavaan’ is het defilé-element, aanvankelijk door Willem-Alexander ‘grande parade’ genoemd, terug in het draaiboek van Koningsdag.

Via een selfie-straat langs de vijver van de campus gaat het gezin naar de studio met praattafel. Met presentator Isolde Hallensleben als gastvrouw staan onder meer gesprekken met ontwerpers gepland, wordt een regioquiz gespeeld en is er aandacht voor food design. Uiteraard tonen, in aparte ruimten, ASML en Philips hun kunnen. Na een kort gesprek met NOS, RTL en SBS sluit het programma af met een show waarin zang, ballet en drones harmonieus samengaan.

Orange Room

Parallel aan de uitzending op NPO 1 is op de website koningsdageindhoven.nl een livestream ingericht vanuit een zogenoemde ‘Orange Room’ (naar de Green Room van het Songfestival), waar de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zich zullen mengen in een talkshow met jongeren.

Terug in Den Haag, komt het Oranje-gezin aan het eind van de middag naar de binnenplaats van de koninklijke stallen. Daar zijn dan The Streamers aan het repeteren voor het concert dat zij ’s avonds vanaf acht uur geven. Net als in Eindhoven geldt ook hier: geen publiek. Het concert is, na aanmelding, te volgen via thelivestreamers.nl.

The Streamers is een gelegenheidsformatie van twintig artiesten die op 20 maart een eerste concert gaf in theater Carré. Met groot succes, er keken (volgens de organisatie) een miljoen mensen naar de stream. Acteur Frank Lammers is ‘manager’ van de band, die een initiatief is van Guus Meeuwis en Kraantje Pappie. Deelnemers zijn verder onder anderen Danny Vera, Nick en Simon, Paul de Leeuw, Thomas Acda, Paul de Munnik, Typhoon, Maan en Snelle.

Opmerkelijk: Meeuwis sloot in 2017 al Koningsdag in Tilburg af, Typhoon deed dat in 2016 in Zwolle deed en Maan in 2019 in Amersfoort – steeds tot zichtbaar enthousiasme van de Oranjes. Of het ook deze keer bijdraagt aan de populariteit van de koning, zal de tijd leren.