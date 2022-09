Koningschap Charles III begint met veel ritueel. ‘Als hij het voorbeeld van zijn moeder volgt, komt alles goed’

De vlag bij St. James’s Palace gaat omhoog voor de officiële overdracht van het koningschap. Beeld AFP

Celia Hall heeft er alle vertrouwen in dat Charles een goede koning van het Verenigd Koninkrijk gaat worden. ‘Als hij het voorbeeld van zijn moeder volgt, komt alles goed,’ zegt de 44-jarige ambtenaar van de burgerlijke stand. Haar echtgenoot Justin beaamt dit. ‘Hij heeft kunnen leren van de best denkbare lerares, zijn moeder,’ weet de staalmonteur die getooid is in een shirt van voetbalclub West Ham. ‘Ik was in het voetbalstadion toen ik hoorde haar dood. Meteen zongen de fans God save the Queen. Elizabeth was een fan van onze club.’

Samen met hun dochtertje Lilly is het echtpaar uit Oost-Londen zaterdagochtend met een bos bloemen op weg naar Buckingham Palace, hopend een glimp te kunnen opvangen van de nieuwe koning en zijn oudste zoon William, de nieuwe Prins van Wales. Door de mensenmassa’s en wegafzettingen valt dat nog niet mee. Het is de tweede volle dag van nationale rouw, maar verdriet gaat gepaard met vreugde over de nieuwe koning. Terwijl de bloemenleggers hun weg zoeken, klinken in de verte vanuit Hyde Park kanonschoten.

Ritueel

Deze dreunen volgen op de officiële overdracht van het koningschap. In de Troonzaal van St James’s Palace, de residentie van de nieuwe koning om de hoek van Buckingham Palace, is een speciale zitting van de Privy Council (kroonraad) geweest. Het is een ritueel dat terug voert op de vroege Middeleeuwen, de tijd van de Angelsaksen. Na de zitting betrad de Garter King of Arms het balkon om bekend te maken dat er een nieuwe koning is. Een uur later zou deze proclamatie worden herhaald bij de Royal Exchange, de beurs.

Het is voor het eerst dat deze zitting van de kroonraad, waar wegens ruimtegebrek maar 200 van de 718 leden aanwezig konden zijn, via de televisie te volgen was. Het Britse koningshuis is daarmee weer een stukje moderner geworden. Onder toeziend oog van zijn vrouw Camilla zette koning Charles zijn handtekening met de vulpen die hij van zijn zoons William en Harry had gekregen. Bij de formele aanvaarding van het koningschap is onder meer premier Liz Truss aanwezig, alsmede haar zes nog in leven zijnde voorgangers.

De proclamaties, die zondag ook in Wales, Schotland en Noord-Ierland worden gehouden, dateren uit de tijd dat er geen kranten en andere media waren om het nieuws te verspreiden. Deze rituele overdracht is al eeuwen hetzelfde, met als enige verschil dat een massa opgeheven armen met mobiele telefoons het gezicht op de bekendmaking verhinderen. Ook langs de Mall, de brede boulevard die van hartje van Londen naar Buckingham Palace leidt, staan vele duizenden koningsgezinde Britten, alsmede talrijke toeristen.

Ze zien hoe Grenadiers naar Buckingham Palace marcheren, waar de nieuwe koning voor het eerst aan tafel zit met de voornaamste leden van zijn regering, gevolgd door een ontmoeting van de leider van His Majesty’s Most Loyal Opposition, oppositieleider Sir Keir Starmer. Ondertussen kwam de eerste verklaring van prins William naar buiten sinds het overlijden van zijn oma. ‘Ik wist dat deze dag komen zou,’ zo luidt het, ‘maar het zal nog even duren voordat de realiteit van een leven zonder oma tot me zal doordringen.’

Eerste herinnering

Dat geldt voor veel van zijn landgenoten, die nog steeds proberen te vatten wat er donderdag is gebeurd. ‘Het sterven van de koningin heeft me diep geraakt,’ zegt Mary Dumbleton, die met haar Ierse terriër Polly door St. James’s Park loopt, op zoek naar een plek om haar rode rozen neer te kunnen leggen. ‘Ze was een link met mijn ouders. Mijn eerste herinnering in mijn leven gaat terug naar de dag waarop mijn moeder op de dag van Elizabeth’s kroning een portret van de nieuwe koningin en een Union Flag voor het raam hing. Ik was toen vier jaar.’

De gepensioneerde Dumbleton, die jarenlang in het Londense verzekeringswezen heeft gewerkt, is uit de Zuid-Engelse badplaats Worthing naar Londen gekomen om een laatste eer te betonen aan Elizabeth. In haar zoon Charles zegt ze alle vertrouwen te hebben. ‘Hij komt over als een bedachtzame en gelukkige man. Het is jammer dat hij niet veel eerder had kunnen trouwen met de vrouw van wie hij zoveel houdt, Camilla. Dat zou veel problemen hebben gescheeld in het koningshuis. De toekomst van de monarchie is in veilige handen.’

Ondertussen is Operation London Bridge, de koninklijke uitvaartplan, in volle gang. De Britse vlaggen die sinds het overlijden van de vorstin halfstok hingen, wapperen na de proclamatie weer boven in de mast, maar zullen zondag weer omlaag gaan. Bij de Wellington Barakken trekken de Welsh Guards die de kanonnen schoonmaken veel bekijks. ‘Dat zie je niet elke dag,’ zegt Michelle Lawrence, die met haar man, zoon en een vriendin uit Suffolk is gekomen. ‘Het zijn verdrietige maar ook bijzondere dagen. We zijn een vrouw kwijtgeraakt van we allemaal hielden. De staatsbegrafenis zal heel, heel moeilijk worden.’

Staatsbegrafenis De staatsbegrafenis van koningin Elizabeth is op maandag 19 september om 11 uur lokale tijd, zo is zaterdag officieel bekendgemaakt. Het afscheid vindt plaats in Westminster Abbey, de Londense kerk waar Elizabeth in 1953 werd gekroond en in 1947 in het huwelijk trad met prins Philip.