Koningin Máxima: ‘Reis naar Griekenland was niet solidair’

‘We hebben gefocust op wat kon, niet zozeer op wat niet kon. We gingen naar een geel land, naar ons eigen huis. Het was een inschattingsfout. Het mocht, het was alleen niet solidair.’

Koningin Máxima zei het maandagavond in het NOS-interview met Matthijs van Nieuwkerk, in antwoord op zijn vraag over de fel bekritiseerde herfstvakantie naar Griekenland: ‘Hoe kon dat gebeuren?’ Het eerder opgenomen gesprek in haar werkkamer in paleis Huis ten Bosch, gelardeerd met archiefbeelden, werd gehouden ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag.

Blijkens de jaarlijkse peilingen rond Koningsdag daalde het afgelopen jaar het vertrouwen in koning Willem-Alexander en Máxima. Behalve de herfstvakantie (‘een vakantie die voor ons niet zoveel betekende’) was ook een eerder aangeschafte speedboot van twee miljoen omstreden. ‘Het was iets wat mijn man graag wilde hebben. Het mag niet afdoen aan al het goede werk dat hij doet’, vond Máxima.

Relatie

Het programma was gegroepeerd rond de thema’s leven, liefde en werk. Rondom haar stonden fotolijstjes van de dochters, haar overleden zus Ines (‘ik denk aan haar met een grote glimlach’) en haar man. Volgens Van Nieuwkerk een foto met een ‘schalkse’ blik, een woord dat Máxima niet bleek te kennen.

Haar huwelijk met Willem-Alexander noemde ze ‘een grote reis’. Dat haar ouders weg moesten blijven op de trouwdag, maakte niet dat ze zich niet welkom voelde. ‘Nederland heeft laten zien dat het staat voor zijn principes.’ Vlak voordat zij Willem-Alexander ontmoette, zo citeerde Van Nieuwkerk uit het biografisch portret dat Marcia Luyten van haar schreef, wilde zij ‘echt een serieuze relatie’. Maar volgens Máxima dacht zij zelf juist dat ze ‘hoogstwaarschijnlijk nooit zou trouwen’.

In een blokje over haar werk voor de Verenigde Naties kwam de ‘magie’ van de monarchie ter sprake, het vermogen om mensen bij elkaar te brengen. Máxima: ‘Dat is onze macht, die niet geschreven is.’

Vanwege corona reisde Máxima het afgelopen jaar een stuk minder, waardoor ze meer bij haar gezin kon zijn. Twee dochters gaan deze zomer de deur uit. Prinses Amalia (17) neemt een tussenjaar na haar eindexamen, waaraan ze maandag begon, en prinses Alexia (15) gaat na de zomer naar een kostschool in Wales. ‘Ze heeft mijn nieuwsgierigheid en wil wat meer vrijheid, maar zal terugkomen naar Nederland om te studeren.’

Pruik

Het interview met Van Nieuwkerk was het derde tv-gesprek met koningin Máxima alleen. Dominique van der Heyde (NOS) interviewde Máxima in 2011 voorafgaand aan haar veertigste verjaardag. In 2005 sprak Jeroen Pauw haar voor Nova (voorloper van Nieuwsuur) over haar inburgering.

Een verhaal kwam in een nieuwe variant terug: hoe zij aanvankelijk een zwarte pruik droeg om incognito te blijven. ‘Dat was vreselijk’, zei ze indertijd tegen Pauw, en daarom eenmalig. Nu zei ze dat ze hem juist vaak droeg, ‘overal door Nederland’.