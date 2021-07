Koningin Máxima over twee uitvliegende prinsessen: ‘We krijgen een nieuwe dynamiek in de familie’

Koning Willem-Alexander geeft persfotografen de ruimte voor een portret van koningin Máxima en de drie prinsessen in de paleistuin van Huis ten Bosch. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Natuurlijk gaat het jaarlijkse persgesprek voor de zomervakantie met koning Willem-Alexander en koningin Máxima over de twee grote nieuwsfeiten van de afgelopen week. Het overlijden van Peter R. de Vries en de overstromingen in Limburg maken het ‘een beetje bizar’, zegt de koning, om deze vrijdagochtend met journalisten in de paleistuin te zitten. ‘Maar het is goed om toch even contact te hebben, in goede en slechte tijden.’

Niettemin gaan daarna veel, zo niet de meeste vragen over de drie dochters. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane doen zoals gebruikelijk mee aan de fotosessie, maar beantwoorden geen vragen. Geleidelijk aan komt daar wel verandering in. Op Koningsdag hebben ze al een paar keer kort verslaggevers te woord gestaan en de grootste verandering is aanstaande: Amalia wordt op 7 december 18 jaar. Als volwassene kan zij zich incidenteel uitspreken, zij het onder ministeriële verantwoordelijkheid.

‘Ze wordt niet alleen gewoon meerderjarig, maar ook constitutioneel’, zegt Willem-Alexander. ‘Ze mag mij opvolgen en daar moet ze zich op voorbereiden.’ Dat betekent dat zij vaker zichtbaar zal zijn, zoals bij de toetreding tot de Raad van State in december en op Prinsjesdag volgend jaar. Gebeurtenissen die worden ingepast in een tussenjaar, dat deels wordt doorgebracht in eigen land en deels over de grens.

Prinses Amalia

Donderdag was een dag van ‘highs en lows’, zegt koningin Máxima. Want naast de ‘vreselijke’ nieuwsfeiten was het ook de dag waarop Amalia haar diploma kreeg. Cum laude. Gelet op haar eerdere cijfers hadden de ouders dat zien aankomen, al had ze volgens haar moeder in de laatste fase ‘achter de schermen veel energie nodig om de concentratie en motivatie op peil te houden’.

Volgens haar vader heeft Amalia al sinds haar kindertijd ‘een groot empatisch vermogen’ en is zij zeer geïnteresseerd in haar medemens. ‘Op school is zij ook opgeleid als mediator’, zegt Willem-Alexander. ‘Ze vindt het leuk om andere mensen te helpen en bij te staan. Een echt mensenmens, dienend, geknipt voor de functie.’ De vervolgvraag, of die kwaliteiten anders zijn dan die van de koning op 18-jarige leeftijd, wekt hilariteit. ‘Ik herken zeker kwaliteiten van mijzelf’, zegt Willem-Alexander lachend.

Amalia heeft vorige maand met een brief aan premier Rutte laten weten dat zij voorlopig afziet van haar wettelijke uitkering van jaarlijks anderhalf miljoen euro, waarover veel maatschappelijke en politieke opwinding was. ‘Zij zat ermee, had een idee en daarover hebben we gediscussieerd’, zegt Willem-Alexander, die zelf in 1985 de uitkering ook liever niet had ontvangen. Tegen journalist Renate Rubinstein zei hij indertijd dat het geld (toen 9 ton in guldens) hem in zijn vrijheid zou beknotten, omdat het land moreel meer recht op hem zou hebben.

Dichterlijke vrijheid

‘Dat was een dichterlijke vrijheid van de auteur’, zegt Willem-Alexander nu over de passage in het boek Alexander dat Rubinstein over hem schreef. ‘Het was een andere discussie. De meerderjarigheid lag toen nog op 21, maar mijn staatsrechtelijke meerderjarigheid op 18. Premier Lubbers heeft geprobeerd dat ook naar 21 te brengen, maar daar wilde de Kamer niet aan. Daarmee is toen alles blijven staan en was de discussie afgerond. Deze situatie is anders. We hebben er over gesproken en zij heeft die fantastische brief geschreven, waar we erg trots op zijn.’

Niet alleen Amalia zal minder thuis zijn, ook prinses Alexia (16) gaat de deur uit. Net als haar vader vervolgt ze haar schooltijd aan het Atlantic College in Wales. ‘Vreselijk’, zegt Máxima, ‘maar dat is de rol van ouders: koesteren en dan loslaten, zodat ze hun eigen leven kunnen oppakken. Ik ga ze enorm missen.’ Prinses Ariane (14) blijft alleen met haar ouders achter op Huis ten Bosch. ‘We krijgen een nieuwe dynamiek in de familie’, zegt Máxima. ‘Misschien krijgen we wel een heel andere Ariane te zien.’

Het afgelopen jaar was ook het jaar van de kritiek. Op de ongepaste reis naar Griekenland, over het ontbreken van anderhalve meter bij het Oranjefeest op de Haagse Marktweg. Hoe de koning met kritiek omgaat? ‘Je leert ervan, je bespreekt het en voor de rest heb je een olifantenhuid en een prima leven.’