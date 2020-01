Koningin Elizabeth steunt wens Harry en Meghan om een stap terug te doen – met tegenzin

Meghan Markle en Queen Elizabeth tijdens het huwelijk van Markle en prins Harry. Beeld AFP

De pers was massaal neergestreken bij het winterverblijf van de koninklijke familie op het platteland van Norfolk, niet ver van de Noordzeekust. Kroonprins Charles was met spoed komen aanvliegen uit Oman, waar hij een uitvaart van de sultan had bijgewoond, om zijn moeder en zoons bij te staan. De koningin vindt het doodzonde dat de twee geen zin meer hebben om volwaardig deel uit te maken van The Firm.

Koningshuisverslaggever Tom Brady van ITV, tegen wie Meghan tijdens haar Afrikaanse reis had verklaard diep ongelukkig te zijn, had beweerd dat er binnen het paleis vrees bestaat dat het opstandige duo allerlei koninklijke geheimen gaat openbaren mochten ze hun zin niet krijgen. Het laatste waar het koningshuis, na de affaire-Andrew, op zit te wachten, is een knetterende ruzie. Tevens leven er zorgen over de wankele gezondheid van de 98-jarige Philip.

Weggepest

The Times zette de zaken verder op scherp door te melden dat Harry en Meghan het gevoel hebben te zijn weggepest door William, de toekomstige koning. Dit nieuwtje, op basis van een anonieme lakei bij het koningshuis, bracht de broers ertoe naar buiten te treden met de mededeling dat dit soort ‘opruiende taal kwetsend en potentieel schadelijk is’, zeker voor broers ‘voor wie geestelijke gezondheid erg belangrijk is’.

Voor de koningin, in vuurrood gekleed, was dit alles reden om deëscalerend te werk te gaan, vandaar de toegevende en amicale toon van haar persverklaring. Opvallend was dat ze sprak over ‘Harry en Meghan’, niet over de ‘Hertog en Hertogin van Sussex’. Het leidde tot speculaties of ze hun titels op den duur moeten gaan inleveren. Dat zou een tegenvaller zijn omdat ze van Sussex een wereldberoemde merknaam willen gaan maken.

Komende dagen zullen er lastige onderhandelingen plaatsvinden over de ‘progressieve rol’ die de twee willen gaan vervullen. Volgens het koningshuis hebben Harry en Meghan nogmaals beloofd geen aanspraak meer te willen maken op koninklijke toelagen. Mogelijk zal worden besloten dat zij in de toekomst elk commercieel avontuur gaan voorleggen aan de Lord Chamberlain, het hoofd van de hofhouding.

De affaire blijft voor reuring en debat zorgen. In een radio-interview met Nigel Farage noemde James Glancy, een voormalige commando die zij aan zij met Harry heeft gevochten in Afghanistan, het walgelijk hoe zijn oude wapenbroeder de koningin heeft bejegend. Hij voegde eraan toe alles respect voor de prins te zullen verliezen wanneer deze besluit zijn naam ten gelde te gaan maken.