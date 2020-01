Koningin Elizabeth roept familie bijeen voor beraad over ‘Megxit’

Koningin Elizabeth met prins Harry en Meghan, 2018. Beeld AP

Op buitenverblijf Sandringham willen de Windsors tot een regeling komen met de afvallige prins. Zo’n akkoord moet er ook toe leiden dat in de toekomst geen problemen ontstaan met koningskinderen die geen reëel zicht hebben op de troonopvolging.

De 93-jarige monarch was woensdagavond overvallen door de aankondiging. Voor het eerst sinds deze bekendmaking komt Harry oog in oog te staan met zijn oma, vader en oudere broer. Laatstgenoemde heeft aan vrienden laten weten hoe droevig hij is over de beslissing. ‘Ik heb mijn hele leven mijn arm om de schouder van mijn broer gehad,’ zou hij volgens The Sunday Times hebben gezegd, ‘maar ik kan dat niet meer doen; we zijn verschillende entiteiten geworden.’

Herwonnen vrijheid

Harry en Meghan, die niet meer financieel afhankelijk willen zijn van de belastingbetaler, zouden plannen koesteren om een non-profitorganisatie op te richten. Rijke Amerikaanse vrienden uit sport, politiek en Hollywood zouden die financieel moeten ondersteunen. Het kan handiger zijn om dat in de Verenigde Staten te doen, zodat de weldoeners hun giften fiscaal kunnen compenseren.

De herwonnen vrijheid biedt voordelen voor Harry en Meghan. Ze kunnen lucratieve televisie-interviews geven aan de netwerken en commerciële opdrachten accepteren. Britse media wisten te melden dat Meghan voice-overs wil gaan doen voor Disney, om de opbrengst daarvan te doneren aan de dierenorganisatie Elephants Without Borders. Ook kunnen ze hun progressieve politieke ideeën uiten zonder standjes te krijgen vanuit de hofhouding.

De Canadese premier Justin Trudeau is blij met de aanstaande komst van het stel. Weken geleden reeds had hij via Twitter laten weten dat ze ‘altijd welkom’ zijn in het land. De vraag is of zijn regering ook bereid is om elk jaar 3 miljoen dollar te besteden aan beveiligingskosten. Buckingham Palace noch Downing Street zou er happig op zijn om deze kosten nog langer in rekening bij de Britse burger te brengen.

Volgens de Labour Partij moet de Britse staat die kosten wel op zich nemen, net zoals oud-premiers 24 uur per dag bescherming krijgen. Woordvoerder Emily Thornberry zei tegenover de BBC dat Harry het verdient ‘want hij heeft twintig jaar lang aan het Afghaanse oorlogsfront gediend’ (de prins diende tien jaar in het leger en werd twee keer uitgezonden naar Afghanistan. Thornberry heeft zich inmiddels verontschuldigd voor de blunder).

Supersterren

De Windsors willen weten of er taken zijn die Harry en Meghan wel zouden willen uitvoeren. Wat moet er bijvoorbeeld worden van Harry’s Invictus Games, de spelen voor gehandicapte veteranen?

Er bestaat discussie over de breuk, waarbij jonge, progressieve Britten eerder de kant van het stel kiezen en het behoudende deel van de bevolking begrip toont voor de Windsors. In The Sunday Telegraph wees royaltywatcher Martin Townsend erop dat Harry en Meghan te veel op supersterren zijn gaan lijken, terwijl andere Windsors gewoon proberen te doen, zoals de koningin met haar tupperware, Camilla met haar sjekkies en Kate met haar liefde voor het bakken van cakes.

De Britten zullen, zo is de verwachting, in de toekomst weinig meer zien van Harry, de nummer zes in de lijn der troonopvolging. Zelfs een uitje naar de Londense tak van Madame Tussauds brengt geen soelaas. Het beroemde museum heeft de wassen beelden van Harry en Meghan reeds verwijderd uit de ruimte die ingericht is voor leden van ’s wereld bekendste koninklijke familie. Mogelijk duiken ze in de toekomst op in een andere afdeling.