Koningin Elizabeth prijst jonge klimaatstrijders

De Britse koningin Elizabeth tijdens haar kersttoespraak in 2019. Beeld EPA

Sprekend in de Groene Kamer van Windsor Castle keek Elizabeth in de eerder opgenomen videoboodschap terug op de 75-jarige verjaardag van D-Day, de dag waarop in juni 1944 de bevrijding van het door de nazi’s bezette Continent begon. Ze herinnerde zich nog goed de bezorgde blik van haar vader, koning George VI. ‘Hij wist van de geheime D-Day plannen maar kon ze met niemand delen.’

De herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog brachten haar bij hedendaagse zorgen en dreigingen. ‘De uitdagingen waar veel mensen vandaag mee te maken hebben zijn van een andere aard dan die van mijn generatie,’ sprak ze, ‘maar ik ben getroffen door de manier waarop nieuwe generaties eenzelfde soort doelbewustzijn hebben waar het gaat om het beschermen van ons milieu en ons klimaat.’

Het werd gezien als een steunbetuiging aan Greta Thunberg, de vrouw van het jaar 2019, en ook aan Meghan Markle, de echtgenote van haar kleinzoon Harry die zich heeft ontpopt als een klimaatactiviste en is beschuldigd van hypocrisie. De koningin uitte ook haar blijdschap over de komst van haar achtste achterkleinkind, Archie, het zoontje van Harry en Meghan. Het jonge stel heeft een lastig jaar achter de rug.

In haar 67e kersttoespraak refereerde ze ook aan de geboorte van Jezus, ‘ een ogenschijnlijk kleine en onbeduidende stap die door velen in Bethlehem over het hoofd werd gezien’. De diepgelovige monarch vertelde hoe Jezus Christus de wereld toonde dat kleine stappen, uit overtuiging genomen, ertoe kunnen leiden dat er aan langlopende geschillen een einde kan komen.

Daaruit sprak de hoop dat de verdeeldheid der Britten die door Brexit aan het licht is gebracht langzaam maar zeker tot de verleden tijd zal gaan behoren. Ze noemde de komst van de Messias in een verdeelde wereld en diens levensloop ‘een tijdige herinnering aan welke positieve dingen kunnen worden bereikt wanneer mensen onenigheden uit het verleden vergeten en samenkomen in een geest van verzoening’.

Daarbij is op het eiland een belangrijke rol weggelegd voor Boris Johnson, die de natie dinsdag trakteerde op een goedgemutste kerstboodschap. Deze begon met de woorden. ‘He mensen, Boris Johnson hier, die een moment neemt om jullie allemaal een gezellige Kerstmisje te wensen.’ Hij sprak, met een knipoog, de wens uit dat er tijdens de kerstviering niet al te veel discussies binnen families plaatsvinden.

De premier sprak zijn waardering uit voor mensen die tijdens Kerstmis gewoon werken, zoals verpleegkundigen, politieagenten en militairen die het land dienen in ver weg gelegen gebieden. Een groot deel van zijn toespraak ging over christenen die kerst uit angst te worden vervolgd of geweld te worden aangedaan niet of slechts in het geheim kunnen vieren. Het gebeurt niet vaak dat westerse politici dit zo openlijk zeggen.

Johnson zelf brengt de kerst met zijn vriendin door op Mustique, het eiland in het Caribische gebied dat als lievelingsplek voor prinses Margaret veelvuldig voorkomt in recente episodes van The Crown.