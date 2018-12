Koningin Elizabeth maant in kersttoespraak tot verdraagzaamheid in een jaar van verdeeldheid

De Britse koningin Elizabeth tijdens de opnames van de jaarlijkse kersttoespraak. Beeld AP

‘Zelfs al zijn de verschillen fundamenteel, de ander met respect en als medemens behandelen is een eerste stap naar meer begrip’, aldus Elizabeth in de kersttoespraak die pas op Eerste Kerstdag volledig zal worden uitgezonden. Buckingham Palace heeft alvast enkele passages op sociale media gedeeld.

In the #QueensSpeech Her Majesty will reflect on the importance of treating others with consideration:

“Even with the most deeply held differences, treating the other person with respect and as a fellow human-being is always a good first step towards greater understanding.” The Royal Family

“Through the many changes I have seen over the years - faith, family and friendship have been not only a constant for me but a source of personal comfort and reassurance.”

Watch The Queen's Christmas broadcast on TV and @RoyalFamily @TwitterUK tomorrow at 3pm GMT. #QueensSpeech pic.twitter.com/P3V8DLKQS8 The Royal Family

Hoewel de koningin het woord ‘Brexit’ tijdens haar kersttoespraak niet in de mond neemt, zien Britse media wel degelijk een verwijzing hiernaar. Er wordt gesproken van ‘een ongebruikelijke directe boodschap’ en ‘de laatste kans voor de koningin om zich uit te spreken tot het publiek’ voordat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart volgend jaar verlaat.

De jaarlijkse kersttoespraak is de enige publieke boodschap van de koningin in haar eigen woorden. Ze laat zich in haar dagelijkse bestaan nooit uit over politiek gevoelige kwesties als de Brexit.

Gehuld in een ivoorkleurige zijden jurk van ontwerpster Angela Kelly zegt Elizabeth verder dat ‘geloof, familie en vriendschap niet alleen een constante factor’ voor haar zijn, maar ook ‘een bron van persoonlijk comfort en geruststelling.’