Koning zal in speech pijn benoemen, maar hij wil ook afgehaakt Nederland meenemen bij ‘heling en verzoening’

Dat zei Willem-Alexander vrijdagmiddag tegen journalisten op het Zuiderstrand in Den Haag, na afloop van de jaarlijkse fotosessie met zijn gezin. Het persgesprek vond plaats de dag voordat het koningspaar in Amsterdam de herdenking bijwoont van de afschaffing van de slavernij. Ook in 2013 waren Willem-Alexander en Máxima daarbij. Toen was die afschaffing 150 jaar geleden, maar het systeem van gedwongen arbeid verdweeen pas tien jaar later.

Mede daarom luidt de bijeenkomst in het Amsterdamse Oosterpark nu een nationaal herdenkingsjaar in. Willem-Alexander houdt een toespraak, die is omkleed met hooggespannen verwachtingen. De koning zei daarover dat hij veel naar mensen heeft geluisterd en dat die ervaringen hun weerslag zullen vinden in de speech.

Verzoeningsgesprekken

Op Huis ten Bosch voerde het koningspaar drie specifieke ‘verzoeningsgesprekken’, met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wetenschappers en publicisten als Elma Drayer, Marjan Slob en René Cuperus. Die laatste is coauteur van de Atlas van afgehaakt Nederland, over het onbehagen in het land.

Het koningspaar zei in de ontmoetingen vooral getroffen te zijn door het feit dat gebeurtenissen van generaties terug vaak nog diep ‘in de haarvaten’ van mensen zitten. Máxima: ‘We moeten ons goed realiseren dat het nog steeds zo veel pijn doet.’ Willem-Alexander: ‘Die pijn komt iedere keer als mensen in de huidige maatschappij tegen racisme en discriminatie aanlopen weer aan het licht, als een bevestiging dat oude posities niet zijn losgelaten.’

Op 19 december sprak minister-president Mark Rutte namens de Nederlandse regering excuses uit voor het slavernijverleden van de Nederlandse staat. De regering bestaat uit de koning en de ministers. De koning verwees naar die excuses in zijn kersttoespraak. Hij maakte ze toen in feite, zij het indirect, voor de tweede keer. Hij noemde de excuses ‘het begin van een lange weg’.

Eerder die maand had Willem-Alexander bekendgemaakt dat hij een academisch onderzoek heeft laten instellen naar ‘de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis’. Het onderzoek van de Universiteit Leiden, dat ‘grondig, kritisch en onafhankelijk’ moet zijn, neemt drie jaar in beslag en staat onder leiding van hoogleraar Gert Oostindie.

Excuses koningshuis

Op Koningsdag in Rotterdam kreeg Willem-Alexander de ‘prangende’ vraag of hij op 1 juli namens het koningshuis excuses voor het slavernijverleden zou aanbieden, omdat ‘veel dingen niet goed zijn gegaan in het instituut waar u voor staat’. ‘Maar we weten niet precies wat’, antwoordde Willem-Alexander. ‘Daarom vraag ik dat onderzoek en vraag ik even geduld, voor een paar jaar. Want ik wil echt een onafhankelijk onderzoek daarvoor hebben, zowel over het slavernij- als het koloniale verleden van het Huis waar ik nu een nazaat van ben.’ Hij voegde daaraan toe: ‘Aan mij kleeft niks, maar wel aan de historie en daar sta ik voor en ben ik ook verantwoordelijk voor.’

Op de vraag tijdens het persgesprek of hij niet iets zou kunnen zeggen over bijvoorbeeld de eerste Grondwet van het Koninkrijk, waarin tussen 1815 en 1848 expliciet stond dat de koning het ‘opperbestuur’ over de koloniën voerde, antwoordde Willem-Alexander: ‘Ja, dat stond er. Maar wat betekende dat dan? En wat voor consequenties heeft dat in de praktijk gehad in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk? Er is nog niet een allesomvattend beeld van het functioneren van de stadhouders en de koningen in de koloniale tijd en de tijd van de slavernij.’

Aan het persgesprek nam voor het eerst de net 18 geworden prinses Alexia deel, tweede in lijn van troonopvolging na prinses Amalia. Net als haar oudere zus neemt zij na het behalen van haar middelbareschooldiploma een tussenjaar. Ze gaat reizen en werken. ‘Er zijn heel veel plannen, maar er is nog niets gepland.’