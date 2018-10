Koning Willem-Alexander ‘uiterst vereerd’ met onderscheiding van The Queen

Willem-Alexander is toegetreden tot de Orde van de Kousenband van koningin Elizabeth. De koning kreeg deze onderscheiding dinsdagavond tijdens het staatsbanket op Buckingham Palace. Het is de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk en een van de oudste van Europa. Tijdens een persgesprek met Nederlandse journalisten liet de koning woensdag weten uiterst vereerd te zijn.

Koning Willem Alexander en koningin Maxima tijdens de officiële foto voorafgaand aan het staatsbanket met Koningin Elizabeth en Prins Charles in Buckingham Palace. Beeld ANP

In 1348 werd dit ridderschap voor het eerst uitgereikt, door toenmalig koning Edward de Tweede. De onderscheiding brengt enkele privileges met zich mee. Een bezitter krijgt een eigen zetel in St George’s Chapel, de kapel nabij Windsor Castle die eerder dit jaar het decor was van het huwelijk tussen prins Harry en Meghan Markle. Deze kapel is ook de bestemming van een processie van de Orde op de feestdag van Sint-Joris, de beschermheilige van de Engelsen. Op deze 23ste april vinden de investituren plaats, waarbij de nieuwe ridders een kousenband aan hun been krijgen geknoopt.

Stranger Knights and Ladies

Er zijn vier categorieën ridders en als buitenlandse vorst zal Willem-Alexander behoren tot de groep ‘Stranger Knights and Ladies’. Zijn moeder is ook lid van de orde. Na het overlijden dient de ‘kousenband’ te worden teruggeven, maar er zijn uitzonderingen gemaakt, onder meer voor koningin Wilhelmina. Haar blauwfluwelen kousenband, met het opschrift ‘Schande over hem die er kwaad van denkt’, is te zien in het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Ridderorden op Het Loo.

Naast leden van diverse koningshuizen zijn er ook ‘gewone’ leden, zoals oud-premier John Major en voormalig bankgouverneur Mervyn King, alsmede meerdere hoge legerofficieren. Het verwerven van de Kousenband is een grote eer omdat de koningin zelf de keuze maakt, anders dan bij adellijke titels, gewone ridderschappen en lintjes. Willem-Alexander prees de 92-jarige gastvrouw als een baken van stabiliteit, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar ook daarbuiten.

Diamant

Bij het staatsbanket – gepocheerde roulade van tong met kreeftmousse – ging veel aandacht uit naar de Stuart-diamant die koningin Máxima droeg. Deze diamant van veertig karaat werd voor het laatst gedragen door koningin Juliana tijdens haar Britse staatsbezoek in 1972. Stadhouder Willem III had het juweel in 1690 voor zijn vrouw Maria Stuart gekocht. Het dragen ervan was een van de vele referenties naar deze invloedrijke Nederengelse koning tijdens het staatsbezoek.