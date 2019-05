Koning Willem-Alexander schuift aan voor iftar in Haags buurthuis

Koning Willem-Alexander woont een iftar-ontmoeting bij voor buurtbewoners van de wijk Transvaal in buurthuis Mandelaplein, Den Haag. Beeld ANP

De koning arriveerde rond half tien bij buurthuis Mandelaplein, dat de sociale cohesie in de wijk Transvaal probeert te bevorderen. In tafelgesprekken met vier groepen bewoners kreeg de koning informatie over de verbindende activiteiten die het buurthuis organiseert. Willem-Alexander beschouwt ‘verbinden, aanmoedigen en vertegenwoordigen’ als het credo van zijn koningschap.

De iftar-ontmoeting, waarbij een door vrijwilligers bereide maaltijd wordt geserveerd, wordt eens per jaar georganiseerd. Twee meiden gaven een presentatie over het project waarmee aan de mentale weerbaarheid van meisjes wordt gewerkt. Drie jongens toonden korte filmpjes, die zij in het buurthuis hebben leren maken. Ze gingen over onder meer de wijkagent en het schoonmaken van de buurt na oud en nieuw.

Het bezoek van Willem-Alexander duurde ongeveer een uur. In zijn werk besteedt de koning aandacht aan alle religieuze denominaties. Vorig jaar opende hij in Amsterdam de tentoonstelling ‘400 jaar Joden en het Huis van Oranje’ en bezocht hij de Portugese synagoge. In Utrecht woonde hij een jaar eerder in de Domkerk de landelijke viering van 500 jaar Reformatie bij. Op Eerste Kerstdag spreekt hij jaarlijks een kerstboodschap uit op radio en televisie.

Koning Willem-Alexander is zelf Nederlands-Hervormd en lid van de Protestantse Kerk Nederland. Hij is naar eigen zeggen ‘niet zo kerkelijk, maar wel overtuigd gelovig’. Hij deed belijdenis in 1997, vlak voor zijn 30ste verjaardag, samen met vier vrienden uit de bijbelclub van dominee Carel ter Linden uit de Kloosterkerk in Den Haag. Koningin Máxima is katholiek opgevoed en dat gebleven na haar huwelijk. Het paar bracht in 2017 een staatsbezoek aan het Vaticaan, waarbij het de paus ontmoette. Die hadden zij ook al eens in een privéontmoeting de hand geschud.