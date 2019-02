Koning Willem-Alexander pleegt onaangekondigd bezoekje aan het Rotterdamse Bospolder-Tussendijken: ‘O wat leuk, het was hier zo’n griebeszooi!’

Koning Willem-Alexander bracht een bezoek aan de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken, waar de problemen groot waren, maar de wil om ze op te lossen ook. ‘Ik heb pas zelf een jonge moeder persoonlijk terug naar school geholpen’.

Met ratio heeft het niets te maken, maar als een koning bij je langs komt is dat ánders dan als een premier of president dat doet – zeker als hij onaangekondigd opduikt en je wijk te boek staat als weinig glamorous. Er klinkt van drie kanten gegil als Willem-Alexander der Nederlanden op dinsdagmiddag iets voor drie uit de auto stapt aan de Mathenesserweg in Bospolder-Tussendijken in het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven. ‘Oh my God!’, wordt er geroepen, én: ‘Wow!’ Luttele seconden later wordt de vorst al door ettelijke tientallen smartphones vastgelegd.

Bospolder-Tussendijken heet in bestuursstukken BoTu. Dat BoTu geen gewone wijk is, laat zich al aflezen aan formuleringen als ‘grote uitdagingen op het gebied van veiligheid, werk en wonen’ in het persbericht over het informele koninklijk werkbezoek. Tot een paar jaar terug vlogen hier zo dikwijls kogels rond dat ouders hun kinderen binnen hielden, en inwoners vaak ook wegdoken voor elkaar. Kalasjnikovs op eettafels, auto’s met Belgische en Franse kentekens die werden volgeladen met harddrugs, kinderdagverblijven zonder kinderen met dichte gordijnen ter camouflage van ‘alles wat God verboden heeft’: het was aan de orde van de dag in BoTu, en aan de Mathenesserweg in het bijzonder.

De koning komt vandaag om te zien dat vele ‘grote uitdagingen’ in BoTu ook echt worden aangegaan. ‘Heftige incidenten’ zijn hier nog niet uitgebannen, maar de afgelopen twee jaar is de veiligheidssituatie in de wijk fors verbeterd. Er zijn ook volop offensieven gaande tegen ongeletterdheid, tegen huiselijk geweld en om inwoners uit de schulden te helpen: BoTu staat nog in de topvijf van armste postcodegebieden van Nederland.

Stadsmariniers

‘Ik heb pas zelf een jonge moeder persoonlijk terug naar school geholpen, dat kan ik doen in mijn functie’, vertelt stadsmarinier Danielle van den Heuvel. De stadsmariniers: zij spelen een hoofdrol in het Rotterdamse veiligheidsbeleid en hebben flink wat bevoegdheden om het tij in een wijk ten goede keren. ‘De enige mariniers zonder uniform’, presenteert Rotterdams burgemeester Aboutaleb de mariniers die zich voor de koning hebben verzameld op Van den Heuvels ‘pop-up’-kantoor aan de Mathenesserweg.

Danielle van den Heuvel begon hier in het kielzog van een gebeurtenis die, in retrospectief, de neergang van wijk heeft gekeerd: in oktober 2015 vlogen aan de Mathenesserweg kogels door de ruit van een kamer waar een baby lag te slapen. Burgemeester Aboutaleb toont terwijl we op de koning wachten op zijn telefoon foto’s van een nachtelijke wandeling in de nasleep van het incident. Mensen klampten hem aan: ‘U moest eens weten wat hier gebeurt.’ Op plekken waar ze hem ontboden met zinnetjes als ‘kopje koffie, meneer Aboutaleb?’, rook de burgemeester de illegale activiteiten al van een afstand.

Beeld AFP

It’s the king

‘Hoe komt het dat het dat de aanpak hier nu werkt?’, vraagt Willem-Alexander even later tijdens het hartelijke samenzijn met de stadsmariniers. Pand voor pand hebben we de Mathenesserweg uitgekamd, zegt Danielle van den Heuvel. Daarna gaat de koning de straat op om de resultaten zelf te zien. Voor de buurt was zijn komst geheim. Mien, al haar hele leven in Delfshaven, maakt precies op het goede moment haar dagelijkse rondje met haar rollator: ‘O wat leuk...het was hier zo’n griebeszooi!‘ Een jonge moeder met hoofddoek en kinderwagen: ‘Ik heb de koning van Marokko nog nooit gezien maar nu wel de koning van Nederland!’ Na een informeel babbeltje met de hartelijke eigenaar van de Turkse kapsalon Star – ‘je wordt beroemd’, weet diens klandizie – betreedt de koning de sfeervolle nieuwe koffiebar Maak, symbool van de ‘renaissance’ van de Mathenesserweg. ‘Who’s the guy that just moved in?’, informeert een Oostenrijkse student die hier achter een laptop zit. Het antwoord wordt gesist: ‘It's the king!’

Mien maakt op precies het juiste moment haar rondje. Beeld Marcel van den Bergh

Even na vieren doet Willem-Alexander het pandencomplex aan dat zowel de verloedering als de kentering in Bospolder-Tussendijken typeert, bijgenaamd ‘De Rode Deuren’. Flink wat puin op de vloer verraadt dat het nog maar een paar maanden geleden is ontruimd. Achter een reeks rode deuren bestierde een Turkse ondernemer officieel een supermarkt en een kebabtent, maar zijn werkelijke inkomsten haalde hij uit een illegaal gokpaleis waar ook het oudste beroep ter wereld werd uitgeoefend. Na een tocht door muffe en duistere vertrekken daalt de koning af naar de kelder waar het allemaal plaatsvond. ‘Wat gaat ermee gebeuren?’, wil hij weten. Dat staat nog niet vast, maar hem wordt beloofd dat de dagen van Sodom en Gomorra zullen hier niet snel zullen wederkeren.

Onwijze Moeders

Op weg naar het Veiligheidshuis maakt de koning meerdere jonge moeders blij en loopt hij ook nog even hand in hand met jongetje uit de buurt. Dan volgt wellicht de belangrijkste ontmoeting van de middag, die met de Onwijze Moeders van de Valentijnschool aan het Driekhoeksplein. Aan hun wieg staat ouderbetrokkenheidsconsulente Sahila El Barkan. Haar vier kinderen zijn inmiddels volwassen, maar toen zij tien jaar terug de Onwijze Moeders begon was er rondom de school dermate veel overlast door drugs en criminaliteit dat kinderen er niet konden spelen. De Onwijze Moeders houden zich bezig met ‘pittige thematiek’, vertelt Sahila El Barkan aan de koning – verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld, radicalisering – maar ze bóéken resultaat.

Belangrijk: nu de omgeving van de school veilig is geworden, is er grote behoefte aan groen op het Driehoeksplein, in de zomer is het hier snikheet. ‘Binnen tien jaar moet het een van de mooiste pleinen van Rotterdam zijn‘, weet stadsmarinier Danielle van den Heuvel.