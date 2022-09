Koning Willem-Alexander: ‘Onze huidige manier van leven stuit op grenzen’

Koning Willem-Alexander draagt de Troonrede voor aan leden van de Eerste en Tweede Kamer in de Koninklijke Schouwburg. Beeld ANP - Remko de Waal

De koning sprak de Troonrede vanwege de renovatie van het Binnenhof uit in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en toonde zich veel bezorgder dan in veel andere jaren. Hij sprak van een ‘tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid’ en noemde enkele van die tegenstrijdigheden met name: ‘Bestaanszekerheden staan onder druk en armoede neemt toe in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Tegenstrijdig is ook dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven, uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen.’

Het zijn, al met al, ‘onzekere jaren’, benadrukte de koning. ‘Niemand kan voorspellen hoe de wereld eruit ziet als de kinderen van nu zelf kinderen hebben. Maar het zal anders zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven. Wat niet verandert, is dat samenwerking Nederland sterker maakt dan polarisatie. Dat is van alle tijden.’

Namens het kabinet erkende de koning dat het niet goed gaat met de vertrouwenscijfers van de overheid. ‘Het is zorgwekkend dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur. Daarnaast groeit de onzekerheid van mensen over de dag van morgen en de verder weg gelegen toekomst. Over koopkracht en woningnood. Over de opvang van asielzoekers en de oorlog in Oekraïne. Maar ook over de grote veranderingen die op ons afkomen op terreinen als arbeidsmarkt, klimaat, energie en stikstof.’

‘Ongekend koopkrachtpakket’

Op één vlak hoopt het kabinet inmiddels dat oplossend vermogen wel te hebben gevonden. In de strijd tegen de ‘ernstige gevolgen’ die de torenhoge inflatie met zich meebrengt, ligt er een pakket ter reparatie van de koopkracht klaar dat inmiddels ruim 18 miljard euro bedraagt. De koning sprak van een ‘ongekend fors maatregelenpakket’, dat vooral ten goede komt aan de lage en middeninkomens: de minimumlonen gaan per 1 januari met 10 procent omhoog, evenals de uitkeringen.

De toeslagen en het kindgebonden budget stijgen. Voor werkenden daalt de inkomstenbelasting en stijgt de fiscale arbeidskorting, opdat werken meer gaat lonen. Daar bovenop komt nog het ‘prijsplafond’ voor de energierekeningen, waaraan dinsdag nog de laatste hand werd gelegd.

'Brute Russische agressie’

De koning benadrukte dat de Russische aanval in Oekraïne ook Nederland direct raakt, en niet alleen via de hoge gasprijzen. ‘Voorgaande generaties hebben de basis gelegd voor de voorspoed en vrije manier van leven die zo kenmerkend zijn voor ons land. Nu wordt die manier van leven bedreigd door de brute agressie van Rusland tegen Oekraïne.’

Daarmee worden ook ‘de internationale rechtsorde en daarmee onze veiligheid aangevallen’, aldus de koning. Hij memoreerde dat Nederland op 4 en 5 mei jaarlijks stilstaat bij het belang van vrijheid en democratie. ‘Nu worden we geconfronteerd met de vraag: wat hebben we daar dan concreet voor over; moreel én materieel?’ De gastvrije opvang en alle hulp die vanuit Nederland direct beschikbaar kwam, geven daarop een eerste antwoord.’

Het kabinet zelf is vastbesloten als één man achter Oekraïne te blijven staan. ‘De regering kiest met overtuiging voor militaire en humanitaire steun.’

Halvering stikstoof

De regering benadrukte in de Troonrede dat de doelen van het stikstofbeleid ononderhandelbaar zijn. ‘Halvering van de stikstofuitstoot is onontkoombaar’, aldus de koning, ‘ook vanwege gerechtelijke uitspraken en om te zorgen dat de vergunningverlening niet stil komt te liggen. Tegelijkertijd zijn er begrijpelijke emoties van boeren die vrezen voor de toekomst van hun familiebedrijf, waar ze zo trots op zijn, vaak al generaties lang. De omslag naar kringlooplandbouw vraagt veel, maar biedt boeren perspectief op een goede toekomst en een fatsoenlijk inkomen.’

Hoe het kabinet dat perspectief precies voor zich ziet, moet later deze maand duidelijk worden als bemiddelaar Johan Remkes zijn conclusies trekt uit de gesprekken tussen de betrokken ministers en de boze boeren.

‘Rekenschap’ over slavernij

Intussen gaf de koning een duidelijk teken dat het kabinet zich opmaakt voor nationale excuses wegens de Nederlandse rol in het slavernijverleden. ‘Een open blik is nodig op de minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis. Niet om met opvattingen van nu te oordelen over onze voorouders, wel met oog en gevoel voor wat onze geschiedenis betekent voor verschillende groepen en culturen die deel uitmaken van onze samenleving.’

Hij verweest naar eerdere excuses over het optreden van de overheid ten tijde van de Jodenvervolging en bij het extreme geweld tijdens de dekolonisatie van Indonesië. ‘Op weg naar de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij (in 2023, red.) is er opnieuw aanleiding onszelf rekenschap te geven van ook dit deel van onze geschiedenis.’