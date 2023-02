Koning van de casino’s en exclusieve reisjes verdwijnt voor achttien jaar in de Chinese cel

Alvin Chau, oprichter van Suncity, poseert in het Venetiëhotel in Macau in 2017. Beeld David Paul Morris / Getty Images

Op zijn indrukwekkend gespierde borstkas staat in kloeke Chinese kalligrafie de naam van zijn bedrijf Suncity. Daaraan dankt Alvin Chau (49) een persoonlijk vermogen van twee miljard dollar. Suncity werd ook zijn ondergang. Chau is onlangs in Macau tot achttien jaar cel veroordeeld. De 162 misdaden die hij volgens de rechter op zijn geweten heeft, komen kortweg neer op het runnen van een crimineel casino-imperium met vertakkingen in Australië, Rusland, Vietnam en de Filipijnen.

Over Chau’s jeugd in de voormalige Portugese kroonkolonie Macau is niets bekend, tot hij eind jaren negentig een vertrouweling van onderwereldbaas Wan ‘Gebroken Tand’ Kuok-koi werd. Nadat hij deze gangster regelmatig in de gevangenis bezocht, zou Wan hem het startkapitaal voor Suncity hebben gegeven.

Cognac en baccarat

Chau werd ‘Junket-koning’. Een junket is een all-inclusive reisje en met Macau als bestemming draait zo’n reis om gokken. Betaal één keer en de organisator regelt alles. Discreet maar comfortabel vervoer vanuit China, waar gokken verboden is. Toegang tot privékamers in casino’s. Krediet om nog een nacht door te halen aan de baccarat-tafel. De hotelsuite, waar de favoriete cognac van de klant op de juiste temperatuur klaarstaat.

Daarmee houdt de dienstverlening niet op. Wil een klant de spanning opvoeren door onderhands meer in te zetten? Betaalt hij gokschulden met onroerend goed, of moeten er juist casino-winsten naar een buitenlandse bankrekening? Suncity werd een ‘one-stop loket’ voor Chinese highrollers.

Walvissen worden ze genoemd, de grote spelers die pas aan tafel komen als er minimumbedragen van 12 duizend dollar worden ingezet. In 2007 loodste Chau zijn eerste Chinese walvissen naar Macau. Op het hoogtepunt in 2011 domineerde Suncity de junket-industrie, die op zijn beurt goed was voor ruim zeventig procent van alle gokwinsten van Macau. Alle 41 casino’s in Macau hadden speciale Suncity-vip-kamers waar bulkend rijke Chinezen in de watten werden gelegd.

Regionale beroemdheid

Zeker toen Macau in 2013 hogere omzetten boekte dan de Amerikaanse gokstad Las Vegas, werd Chau een regionale beroemdheid. Hij verbeterde het louche imago van zijn stad met liefdadigheidsprojecten en sponsoring van filmfestivals, missverkiezingen en autoraces.

De Aziatische roddelpers was dol op Chau, die als getrouwd man openlijk pronkte met zijn minnares. Deze Maleisisch-Chinese actrice verdiende haar geld met shampooreclames. Tot ze Chau ontmoette, vier kinderen van hem kreeg, en zo veel meer: een flat in Hongkong van 120 miljoen dollar, een Audemars Piguet horloge van 45 duizend dollar, en een diamanten ring van meer dan een miljoen dollar. Zo gul is hij voor veel vrouwen, verzuchtte zijn echtgenote Heidi Chan, die hem zijn slippertjes vergaf.

Gezinnen bij twee vrouwen, geld in overdaad, politieke connecties via een erebaantje in een belangrijke provinciale adviescommissie op het Chinese vasteland: Chau dacht niet stuk te kunnen, ook niet toen de centrale partijleiding in Beijing de teugels aanhaalde. Xi Jinping nam direct na zijn aantreden in 2012 maatregelen tegen de kapitaalvlucht naar Macau, waar ambtenaren en partijleden met behulp van vip-arrangementen van Suncity illegaal verkregen vermogens verbrasten. Een verbod op reizen naar Macau voor overheidspersoneel gaf de junket-industrie het eerste zetje richting de afgrond.

Exclusieve verwennerij

Chau ging zijn naar schatting 190 duizend Chinese ‘walvissen’ bedienen op nieuwe bestemmingen. Hij omzeilde Xi’s anti-corruptiecampagne met Suncity-casino’s in Russisch Siberië, Vietnam en de Filipijnen, compleet met hotels, restaurants, massagesalons en andere exclusieve verwennerij. Chau liet de gewone Chinese gokker aan zijn trekken komen met online-casino’s, waar via apps live wordt meegespeeld aan Suncity’s buitenlandse baccarat-tafels.

Die combinatie van walvissen en kleine spelers werd hem fataal. In 2020 alleen al zou het ontstellend grote bedrag van in totaal 158 miljard dollar uit China zijn verdwenen naar buitenlandse casino’s. Het werd tijd voor een nieuw offensief, om Macau in een ‘schone stad’ met een ‘veelzijdige toeristeneconomie’ te veranderen. Ditmaal waren de junket-ondernemers echt de klos, met Chau voorop.

In 2021 werd hij eerst in Australië beschuldigd van banden met de georganiseerde misdaad, daarna kwam er een arrestatiebevel in China en uiteindelijk pakte de politie van Macau hem op wegens verdenking van fraude, waardoor de stad een miljard dollar aan belastinginkomsten was misgelopen.

Eerst een anti-corruptiecampagne, daarna een pandemie en nu de val van Chau en een aantal kleinere spelers: met de teloorgang van de junket-industrie is de tijd dat maandelijks twintig miljoen Chinezen in Macau gingen gokken, definitief voorbij. De stad is al blij dat tijdens de recente nieuwjaarsvakantie enkele tienduizenden Chinese toeristen op de halflege casino’s afkwamen.