Koning sluit kroondomein Het Loo dit najaar opnieuw af

Fietsers op kroondomein Het Loo. Het landgoed wordt dit najaar weer afgesloten voor publiek. Beeld ANP

Het kroondomein Het Loo, dat ten noordwesten van Apeldoorn op de Veluwe ligt, is met ongeveer 10.500 hectare het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland. Woensdag maakte demissionair minister Schouten van Landbouw per Kamerbrief bekend dat koning Willem-Alexander moet kiezen tussen het exclusief gebruik van Het Loo en de 4,7 miljoen euro subsidie die hij vijfjaarlijks ontvangt.

De afgelopen jaren hield de koning het park van 15 september tot 25 december gesloten. Maar vanaf volgend jaar gelden voor kroondomein Het Loo dezelfde regels als voor andere natuurgebieden waarvoor beheersubsidie wordt aangevraagd: publiek moet het park minimaal 358 dagen per jaar van zonsopgang tot zonsondergang kunnen bezoeken. Als de koning niet aan die voorwaarde voldoet, kan hij geen aanspraak meer maken op de subsidie.

Jacht

In 2018 werd in de Tweede Kamer al uitgebreid gedebatteerd over de uitzondering voor de koninklijke familie op de subsidieregeling. Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren citeerde destijds uit het ‘faunabeheerplan’ van het kroondomein. De sluiting zou noodzakelijk zijn voor de ‘rust voor de edelherten tijdens de bronsttijd’, maar ook voor ‘het effectief en optimaal kunnen uitoefenen van de aantalsregulatie’. Wassenberg las hierin het woord ‘jacht’. Door het Loo af te sluiten, zou de koninklijke familie pottenkijkers op afstand kunnen houden.

Dit jaar kan de koning zijn park nog met behoud van de subsidie sluiten. ‘Dit is de huidige situatie’, zegt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. Volgens haar betreft het gebied dat wordt afgesloten zo’n 5.000 hectare.

Kamerlid Joost Sneller van D66 zegt tegen RTL Nieuws dat het ‘chic’ zou zijn als hij nu al aan de nieuwe voorwaarden zou voldoen. ‘Hij heeft zelf gezegd dat wat hem betreft geldt: gelijke monniken gelijke kappen.’

De geschiedenis van het kroondomein gaat eeuwen terug. In 1684 kocht stadhouder Willem III een kasteeltje op het terrein met een lap grond van ongeveer 200 hectare. In de achttiende eeuw kreeg prins Willem IV het in bezit. Zijn nakomelingen breidden het gebied verder uit. Koning Wilhelmina schonk het landgoed in 1959 aan de Nederlandse Staat, op voorwaarde dat haar troonopvolgers het vruchtgebruik behielden. De baten en lasten zijn daardoor voor rekening van de regerende vorst.