Koning moet kroondomein Het Loo hele jaar open houden als hij 4,7 miljoen aan subsidie wil behouden

Al jaren is er verzet van natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, omwonenden en politieke partijen tegen de jaarlijkse afsluiting van het gebied in de herfst. Het park is van 15 september tot 25 december gesloten. Het vermoeden bestaat dat de koninklijke familie dan jaagt op wild. Vanaf 2022 gaan echter dezelfde regels gelden als voor andere mensen die subsidie aanvragen voor het beheer van natuurgebieden.

Dat betekent dat het park minimaal 358 dagen geopend moet blijven voor publiek, tenzij de koning in de toekomst afziet van de 4,7 miljoen euro subsidie die hij elke vijf jaar krijgt voor het onderhoud. Als hij daarvoor opteert, mag hij zelf de openingstijden van het natuurpark op de Veluwe bepalen.

In de Tweede Kamer is in oktober 2018 uitgebreid gedebatteerd over de uitzondering voor de koninklijke familie op de subsidieregeling, die met name door D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD) aan de kaak werd gesteld. In april dat jaar nam de Kamer een motie aan die opriep het kroondomein het jaar rond open te stellen voor publiek. Maar minister Carola Schouten (LNV) liet een maand voor het debat weten dat ze die motie niet kon uitvoeren.

Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD) citeerde in oktober 2018 uit het ‘faunabeheerplan’ van het kroondomein. Als reden voor de sluiting staat daar: ‘Rust voor de edelherten tijdens de bronsttijd en het effectief en optimaal kunnen uitoefenen van de aantalsregulatie.’ Volgens Wassenberg was het een andere manier om te zeggen dat er wordt gejaagd. 'Het kroondomein wordt gesloten om pottenkijkers buiten te houden.’

Volgens Mark Rutte, toen nog missionair premier, gaf de subsidieverordening de mogelijkheid tot ontheffing van de verplichting om het natuurgebied het hele jaar geopend te houden. De argumenten hiervoor wilde Rutte niet openbaar maken. Zembla kreeg de subsidiebeschikking in mei 2020 in handen. Hierin was 'bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ het enige argument voor de lange sluiting.

Wassenberg reageerde woensdag enthousiast op de brief van minister Schouten. ‘Als de Koning natuursubsidie aanvraagt voor kroondomein Het Loo, moet hij gewoon aan de voorwaarden voldoen!’, twittert hij. ‘En het kroondomein het HELE JAAR openstellen. OOK tijdens het jachtseizoen! Hier heeft de Partij voor de Dieren jaren voor gestreden.’

Een woordvoerder van het Koninklijk Huis laat weten dat er nog geen besluit is genomen over het eventuele afzien van de subsidie. 'Daar lopen we niet op vooruit. De aanvraag moet uiterlijk 31 december worden gedaan.’