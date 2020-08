Koning Marokko waarschuwt voor nieuwe, nóg strengere lockdown − inclusief reisban

Koning Mohammed VI van Marokko waarschuwde zijn onderdanen donderdag tijdens een toespraak voor een strengere lockdown indien de coronaregels niet beter worden opgevolgd. Beeld AFP

‘Als het aantal besmettingen blijft groeien, dan zal de wetenschappelijke coronacommissie een nieuwe lockdown kunnen adviseren, met misschien nóg strengere beperkingen dan voorheen’, waarschuwde koning Mohammed VI donderdag in een toespraak. Hij wil dat zijn onderdanen zich per direct beter houden aan de regels, zoals het dragen van een mondkapje en afstand houden. De verslechterde gezondheidssituatie biedt volgens de koning ‘weinig ruimte voor optimisme’.

Eerder deze week sloegen artsen en verplegers in het ooit zo toeristische Marrakech alarm omdat ziekenhuizen de stroom coronapatiënten nauwelijks nog aankunnen. Op internet zijn beelden te zien van patiënten die bij gebrek aan ziekenhuisbedden op de vloer liggen.

Inmiddels raken bijna 10.000 Marokkanen per week besmet met het coronavirus. Ter vergelijking: in Nederland, waar de gezondheidszorg beter is geregeld en premier Rutte ook al waarschuwt dat het de verkeerde kant op gaat, gaat het om bijna 4.000 mensen per week.

Land op slot

In Marokko wordt met vrees uitgekeken naar een nieuwe lockdown om de uitbraak te temperen. Het land had tussen maart en juni een van de strengste lockdowns ter wereld, met grote gevolgen voor het sociale leven, de economie en familiebanden.

Bijna vier maanden lang mochten inwoners niet naar buiten, ook kinderen niet. Ook de buitengrenzen werden plots gesloten, waardoor niemand het land in of uit mocht. Tienduizenden Marokkanen strandden in het buitenland en ook veel Nederlanders die in Marokko waren konden plots niet terug naar huis.

Hoewel de Marokkaanse buitengrenzen per 1 juli weer zijn opengegaan, geldt er vanaf 13 augustus alweer een inreisverbod voor niet -noodzakelijke reizen vanuit Marokko naar Nederland. Sindsdien zijn ook alle vluchten van en naar Nederland geannuleerd.

In de praktijk betekent dit dat mensen met uitsluitend een Marokkaans paspoort momenteel niet naar Nederland kunnen reizen. Slechts heel soms wordt een uitzondering gemaakt als iemand bijvoorbeeld een terminaal ziek familielid moet bezoeken in Nederland.

Nederlandse staatsburgers uitgezonderd

Voor Marokkanen die een dubbel paspoort hebben is er echter nog een sluiproute om toch heen en weer te reizen tussen de twee landen. Zij kunnen nu nog volkomen legaal per auto en boot naar Marokko reizen en terug. Of ze pakken het vliegtuig vanuit Duitsland naar Marokko.

Hoewel het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken deze groep wel vraagt om alleen naar Marokko te reizen als het echt nodig is, laat het departement het aan de eigen inschatting van Marokkaanse Nederlanders wat ‘noodzakelijk’ is. Bij terugkomst in Nederland wordt hen op het hart gedrukt om tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Deadline 10 september

Hoewel de koning van Marokko donderdag niet letterlijk heeft gezegd dat het land weer op slot gaat als het aantal besmettingen blijft toenemen, maakt zijn waarschuwing duidelijk dat de regering in elk geval overweegt om de buitengrenzen van Marokko weer volledig te sluiten.

Dat kan grote gevolgen hebben voor Marokkanen met een dubbel paspoort. Zij hebben dan ook geen sluiproute meer om het land in of uit te komen.

De noodwet die het mogelijk maakt om de huidige strenge maatregelen op te leggen is verlengd tot 10 september. Na deze datum zullen zowel Marokko als Nederland heroverwegen of de grenzen voor elkaars onderdanen open blijven of niet.