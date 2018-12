Koning in kersttoespraak: samenwerking vormt de rode draad in de geschiedenis van Nederland

Koning Willem-Alexander dinsdag tijdens zijn kersttoespraak. Beeld Rijksvoorlichtingsdienst

Dit zei de koning in zijn traditionele kersttoespraak op radio en televisie. Hij noemt samenwerking de rode draad in de Nederlandse geschiedenis. ‘Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dat is wat ons sterk maakt.’

Mensen voelen zich volgens Willem-Alexander vaak machteloos ‘tegenover de sterke en brute krachten in de wereld’. Hij noemde daarbij als voorbeelden intimidatie en extremisme. ‘Maar zou het niet kunnen zijn dat we onze eigen rol onderschatten?’

De koning schrijft iedere burger invloed toe. ‘We onderschatten vaak de positieve invloed die we met onze bescheiden mogelijkheden als mens kunnen hebben. Juist dicht bij huis wordt de wereld gewonnen. We kunnen samen niet alles, maar wel veel.’

Net zoals premier Rutte vaak doet, roemde Willem-Alexander de Nederlandse samenleving. ‘Nederland is anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven.’