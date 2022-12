Koning haakt aan bij slavernij-excuses: ‘Erkenning van de misdaad is een gezamenlijk fundament’

Koning Willem-Alexander bij zijn jaarlijkse kersttoespraak op televisie. Beeld ANP / Koen van Weel

De koning schaarde zich achter de woorden van premier Rutte over de slavernij. ‘Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld. Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst.’

De traditionele kersttoespraak werd zondag vanuit Paleis Huis ten Bosch uitgezonden. Het kabinet kreeg in de afgelopen weken kritiek omdat niet Willem-Alexander maar premier Rutte de excuses aanbod namens de regering. In Suriname en op de Caribische eilanden vonden velen dat het gebaar meer indruk zou hebben gemaakt als het van het staatshoofd was gekomen.

Rutte zei over die keuze dat hij de koning niet bij een onderwerp wilde betrekken waarover politieke controverse bestaat. Nu Rutte zelf de excuses heeft uitgesproken, en die door de meeste nazaten in dank zijn aanvaard, lag kennelijk ook voor de koning de weg vrij.

Rutte zei eerder al wel dat de koning erbij zal zijn als op 1 juli 2023 in Amsterdam het einde van de slavernij in 1873 wordt herdacht. ‘Hij voelt zich persoonlijk zeer betrokken’, aldus Rutte. Willem-Alexander bevestigde dat zondag: ‘Het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik met mensen van alle leeftijden over dit onderwerp gesproken, onder wie nazaten van mensen die een aantal generaties terug leefden in slavernij. In het komende herdenkingsjaar zal dit onze aandacht houden. Wij blijven betrokken.’

‘Heftige tijd’

In het algemeen toonde de koning zich zorgelijk over het afgelopen jaar. ‘Bij velen van u valt er een schaduw van zorgen over dit Kerstfeest. ‘Het is een heftige tijd’, zeggen mensen tegen me. Is er genoeg geld om de rekeningen te betalen nu alles zo duur geworden is? Waar vind ik eindelijk een geschikte woning of een studentenkamer? En hoe moet het met de toekomst van mijn bedrijf?

‘Het is ook een confronterende tijd. Want dwingt de klimaatverandering ons niet tot drastische keuzes? En lopen we in ons land met zijn beperkte ruimte en botsende belangen niet tegen grenzen op? We voelen op onze klompen aan dat we moeilijke beslissingen niet meer vooruit kunnen schuiven. Lapmiddelen en noodverbanden helpen niet meer. Het moet ánders.’

Tegelijkertijd ziet Willem-Alexander volop tekenen van hoop. Hij noemde ‘de moed en de eensgezindheid van het Oekraïense volk’ en de energie van de Nederlandse jeugd. ‘Ik ontmoet ze overal. Jonge mensen met idealen en verbeeldingskracht. Zij voelen zich medeverantwoordelijk en zijn bereid de toekomst op hun schouders te nemen. Er zit zóveel veerkracht in de jonge generatie!’

Opvallend was zijn oproep aan alle Nederlanders, in de stad en in de regio, om zich niet te verliezen in culturele en politieke tegenstellingen. ‘Het is hoog tijd om de verbinding te versterken. Want wat zou de Randstad zijn zonder de regio? En de regio zonder de Randstad? We hebben elkaar broodnodig. Laten we proberen – waar we ook wonen – om te ontsnappen aan vooroordelen. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar niet verliezen! Gun elkaar ten minste het voordeel van de twijfel. Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan, luister mee, denk mee, doe mee!’

Gebaande paden

Door zich achter de excuses te scharen, treedt de koning buiten de gebaande paden van de kersttoespraak. Hoewel die persoonlijk van aard is, in tegenstelling tot de Troonrede op Prinsjesdag, houden Willem-Alexander en zijn voorgangers zich meestal verre van elk risico op controverse. Dat risico is er in dit geval wel: op de rechterflank van de partijen keerden enkele partijen – Geert Wilders’ PVV voorop – zich in de afgelopen weken tégen de excuses.

Toch is het zeker niet voor het eerst. Ook koningin Beatrix zocht in haar laatste jaren de randjes op. In 2007 pleitte zij voor ‘gemeenschapszin en tolerantie’ en volgde een waarschuwing voor ‘verscherping van tegenstellingen en verharde verhoudingen’. PVV-leider Wilders vatte dat op als kritiek op zijn stijl van politiek bedrijven. Hij riep op de koningin ‘als een haas’ uit de regering te zetten.

In 2011 gebeurde iets soortgelijks toen Beatrix een lans brak voor duurzaamheid en de geldzucht in de samenleving hekelde. Vrijwel direct nadat de boodschap was uitgezonden, twitterde Wilders: ‘Mijn hemel, is de Majesteit stiekem lid geworden van GroenLinks?’