Koning gelast ‘grondig en kritisch’ onderzoek naar koloniaal verleden van de Oranjes

Koning Willem-Alexander bij de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam, 18 mei vorig jaar. Beeld Brunopress

Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekendgemaakt. De aankondiging komt vlak voordat het kabinet op zeven plaatsen in het koninkrijk en in de voormalige kolonie Suriname officieel excuses zal aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Het plan is dat dit op 19 december gaat gebeuren.

Donderdag vindt over dit voornemen nog overleg plaats op het Catshuis tussen premier Rutte en een aantal betrokken organisaties, die vinden dat 1 juli volgend jaar een geschikter datum is. De slavernij werd op 1 juli 1863 bij wet afgeschaft, maar kwam pas tien jaar later daadwerkelijk ten einde. Dat is volgend jaar 150 jaar geleden.

Dekolonisatie

Het nu door de koning aangekondigde onderzoek is uitbesteed aan de Universiteit Leiden. Voorzitter is emeritus hoogleraar koloniale- en postkoloniale geschiedenis Gert Oostindie. Hij was eerder directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en nauw betrokken bij het grote onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië. Dat verscheen begin dit jaar in twaalf afzonderlijke publicaties. Het samenvattende deel kreeg de titel Over de grens. Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949. Oostindie schreef in 2006 ook De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën.

Volgens de RVD vindt koning Willem-Alexander het belangrijk dat ‘kennis beschikbaar komt ten aanzien van de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis’. Die kennis is essentieel ‘om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen’ en ‘zo scherp en eerlijk mogelijk onder ogen te kunnen zien’. Het onderzoek moet daarom ‘grondig, kritisch en onafhankelijk’ zijn.

De andere commissieleden zijn historicus Esther Captain (die meewerkte aan de onderzoeken naar slavernij in Rotterdam, Utrecht en Den Haag), voormalig CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, en Henk te Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis in Leiden.

Huis ten Bosch

Op Huis ten Bosch organiseerden koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 31 mei en 27 september achtergrondgesprekken met vertegenwoordigers uit het maatschappelijke en wetenschappelijke veld over het koloniaal verleden. Het thema houdt de koning vooral sinds de restauratie van de Gouden Koets in hoge mate bezig. Willem-Alexander besloot na het herstel van het rijtuig, waar op een omstreden zijpaneel koloniale onderdanen zijn afgebeeld, voortaan op Prinsjesdag de niet-betwiste Glazen Koets te blijven gebruiken.

Vorig jaar mei opende Willem-Alexander de slavernij-tentoonstelling in het Rijksmuseum. In november kondigde het bestuur van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau al aan onafhankelijk onderzoek te laten doen door een commissie naar objecten met een koloniale herkomst in de collectie. Koningin Máxima is voorzitter van dat bestuur. Leider van die onderzoekscommissie is kunsthistoricus Rudi Ekkart.