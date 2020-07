Koning en koningin wilden niemand in de weg lopen en toch zichtbaar blijven tijdens coronacrisis

De jaarlijkse zomerfotosessie van de koninklijke familie op Paleis huis Ten Bosch, was deze keer iets anders ingericht vanwege de coronamaatregelen. Beeld Raymond Rutting

‘Mensen zijn kuddedieren’, zegt koning Willem-Alexander. ‘We zijn graag bij elkaar. Maar het is belangrijk dat we ons aan de anderhalvemeterregel blijven houden.’

Die geldt ook tijdens de traditionele fotosessie met het koninklijk gezin voorafgaand aan de zomervakantie, vrijdag in de tuin van paleis Huis ten Bosch, en het daaropvolgende persgesprek. Er zijn minder fotografen en camera’s, en men moet zich opstellen in vakken die hen door middel van loting zijn toebedeeld.

Verslaggevers dienen onderling afstand te houden. Vragen (een per medium) zijn dit keer een dag eerder schriftelijk ingeleverd, in plaats van een uur vantevoren mondeling overgebracht aan medewerkers van de Rijksvoorlichtingsdienst ter plekke.

Een dolletje tussen koning Willem-Alexander en prinses Amalia. Beeld Raymond Rutting / de volkskrant

Corona

Het eerste kwartier is het vrij schieten voor de fotografen, die de vijf in blauw en wit geklede gezinsleden in alle denkbare samenstellingen laten poseren. ‘Wat willen jullie nog zien?’, grapt prinses Amalia halverwege.

Daarna zijn de verslaggevers aan de beurt. Corona is het dominante thema. Willem-Alexander vertelt hoe na het staatsbezoek aan Indonesië, begin maart, de koninklijke agenda op z’n kop ging. Zodra het kon, begon een reeks uiteenlopende werkbezoeken.

‘Onze eerste vraag was steeds: schikt het wel als we komen? Want we wilden niet in de weg lopen.’ De koning deelt nog een andere overweging: ‘Wij wilden geen drukke plaatsen creëren, wat al snel het geval is als wij ergens op bezoek gaan.’ Anderzijds: ‘De kracht van de monarchie is ook aanraakbaarheid. Dat kon niet, maar ik denk dat wij via de media toch heel zichtbaar zijn geweest.’

Het koninklijke gezin compleet. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Werk en thuis

Het gezin was veel thuis. Willem-Alexander: ‘De kinderen hadden nooit gedacht dat ze school zouden gaan missen!’ Als er fricties waren – en ‘met drie teenagers is het niet altijd makkelijk’, aldus koningin Máxima – ‘was er gelukkig ook tijd om die met een gesprek uit de wereld te helpen.’ Zij denkt dat ‘een andere relatie tussen werk en thuis een van de blijvertjes is na deze crisis’.

Het paar zegt enorm mee te leven met degenen die werkloos zijn geworden. ‘Hopelijk kunnen we mensen mobiel maken’, zegt Máxima. ‘Maar een musicus in de bouw is geen vanzelfsprekendheid.’

Een van de meest bijzondere momenten uit de lockdown was de Dodenherdenking op een lege Dam, waar Willem-Alexander een veelbesproken speech hield. ‘Ik moest in grote schoenen staan’, zegt de koning. ‘Onder meer generaal Van Uhm had in de jaren hiervoor indrukwekkend gesproken. Ik vond dat ik geen persoonlijk verhaal kon houden, zonder ook mijn eigen familie daarbij te betrekken.’

Door bezoeken aan Jeruzalem en Auschwitz in januari, en de herinnering aan een eerder gesprek met Holocaust-overlever Jules Schelvis, wist Willem-Alexander dat de geringe aandacht voor de Jodenvervolging in de oorlogsspeeches van koning Wilhelmina nog steeds ‘een pijnlijk punt’ is. ‘Ik veroordeel niet, ik heb dat geconstateerd. Geschiedenis is niet zwart-wit.’

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant