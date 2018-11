Koning Albert van België moet dna inleveren voor vaderschapstest

Albert II, de voormalige koning van België, moet toch dna inleveren voor een onderzoek dat moet uitwijzen of hij wel of niet de vader is van kunstenares Delphine Boël (50). Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel beslist. De 83-jarige Albert heeft daar drie maanden de tijd voor.

De voormalige monarch, vader van koning Filip, is getrouwd met de 81-jarige koningin Paola van België. Volgens barones Sybille de Selys Longchamps kwam uit een langdurige buitenechtelijke relatie van haar met Albert een dochter voort: Delphine. Zij kreeg de achternaam van haar toenmalige echtgenoot, industrieel en jonkheer Jacques Boël. Albert heeft het vaderschap erkend noch ontkend.

Sinds 2013 eist Delphine dat Albert een dna-test ondergaat. Albert II werd in dat jaar opgevolgd door zijn zoon Filip. Daardoor is hij niet langer onschendbaar. Jacques Boël liet in hetzelfde jaar een dna-test uitvoeren, waaruit bleek dat hij niet de biologische vader is. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat ‘het recht op vaststelling van iemands afstamming’ zwaarder weegt dan de verjaringstermijn.

De definitieve uitspraak over de vraag om koning Albert een dna-staal te laten afstaan, werd in juni van dit jaar uitgesteld. In een tussenarrest werd bepaald dat eerst het vaderschap van Jacques Boël geannuleerd moest worden.