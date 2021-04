Kon Charles Michel de kat maar uit de boom kijken

Beeld Javier Muñoz

In 1994, op zijn 18de, was Charles Michel het jongste Waalse provincieraadslid ooit. In 2000, op zijn 24ste, de jongste Waalse minister ooit. In 2014, op zijn 38ste, de jongste Belgische premier ooit. Wie Charles Michel wil verdedigen tegen critici die vinden dat hij in functies een al te grote geldingsdrang etaleert, kan betogen dat hij vaak functies bekleedt waarin je een tweebenig decorstuk wordt als je niet voor jezelf opkomt. Toen hij premier van België was, diende hij weg te blijven van de territoria van de Vlaamse en Waalse regeringen. Op Europese toppen stond hij naast Merkel, Orbán en Rutte, maar hij had de minste politieke ruimte van het hele bordes.

Sinds 2019 is Michel de voorzitter van de Europese Raad, ‘president van Europa’. Dat klinkt nog mooier dan premier van België, maar in de praktijk kom je in die functie nog meer mensen tegen die je het leven zuur kunnen maken. In zijn vorige baan moest Michel rekening houden met Vlaamse en Waalse minister-presidenten, in zijn huidige met 27 Europese regeringsleiders plus de voorzitter van de Europese Commissie, ‘de Europese premier’. De huidige staat er evenmin als Michel om bekend dat zij anderen snel iets gunt.

Wie Charles Michel wil verdedigen tegen critici die zeggen dat hij de Commissievoorzitter graag mijdt, kan betogen dat hij niet de eerste is die, nu ja, wat minder gecharmeerd is van de stijl van leidinggeven van Ursula von der Leyen. Het is een publiek geheim dat Angela Merkel geen fan van haar was als minister. EU-correspondent Marc Peeperkorn meldde dat ‘de 13de’, de verdieping waar ze zetelt in het Brusselse Commissiegebouw, tegenwoordig een ‘schrikbegrip’ is onder hoge ambtenaren. Columnist Daniela Hooghiemstra schreef onlangs over die wijdverbreide neiging vrouwelijk leiderschap te romantiseren: ‘Vrouwen aan de macht zijn gewoon: vrouwen aan de macht.’

Ze verdenken Michel ervan dat hij Von der Leyen een feeks vindt. Toch had hij die ene stoel die R.T. Erdogan in Ankara had klaarstaan voor twéé EU-coryfeeën meteen aan haar afgestaan als een vermogen de kat uit de boom te kijken het zijne was geweest. Tien seconden reflectie hadden volstaan om imagoschade te zien aankomen. Helaas: op afwachten werd Michel nooit betrapt. Het is de tragiek van een politicus die veel moeite deed zichzelf op de kaart te zetten dat hij nu overal in Europa op de kaart staat, dankzij dat sprintje naar die ene stoel. Maandag moest hij in het Europarlement met de billen bloot. Parlementariërs noemden hem misogyn, Von der Leyen sprak van seksisme. Het was niet terecht. Alles wijst er namelijk op dat Michel óók naar die stoel was gesneld als collega Von der Leyen geen dame maar een heer was geweest.

Hij wil graag, hij heeft haast, hij is er altijd als de kippen bij, hij is alert dat hem niets ontglipt, hij is gebrand op kansen: allemaal dingen die ze zeggen over Charles, de oudste zoon van Louis Michel, oud-buitenlandminister en Eurocommissaris. Eérst zorgt Charles dat hij binnenhaalt wat hij ambieert, dat hij, euhm, op de stoel zit waar hij wil zitten, de rest komt daarna. De pijnlijkste typering voor Michel kwam van Tim King van Politico: een lichtgewicht. Alleen een lichtgewicht met alle onzekerheden die daarbij horen vindt zo’n protocollaire stoel belangrijk. Een zwaargewicht met inhoudelijke bagage had zijn politiek zelfvertrouwen gedemonstreerd door om die ene stoel te lachen en die met een knipoog af te staan. In Ankara zwom Charles Michel in een fuik die al heel lang voor hem klaarlag.