Komt Jaitsen Singh, die al 36 jaar vastzit in de VS en aan de beademing ligt, ooit nog terug naar Nederland?

Jaitsen Singh.

De Tweede Kamer wil, net als de familie en de advocaat van Singh, dat Dekker haast maakt. ‘Er mag weleens wat gebeuren voordat het te laat is’, stelt CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Met collega’s Van Nispen (SP) en Sjoerdsma (D66) vroeg hij de minister deze week wat Dekker de afgelopen zeven maanden heeft gedaan om Singh hierheen te halen. ‘Deze man is oud en sinds kort ook ernstig ziek. Wij willen dat meneer Singh zijn straf hier uitzit.’

36 jaar vast

Jaitsen Singh zit al 36 jaar vast voor de moord op zijn vrouw en stiefdochter in augustus 1983, in de Californische stad Ontario. Zijn veroordeling tot 56 jaar cel is dubieus: waarschijnlijk is Singh erin geluisd door een corrupte aanklager. Singh heeft altijd met klem ontkend dat hij iets te maken had met de dubbele moord. Hij weigerde een lagere celstraf in ruil voor een bekentenis: ‘Ik ga nog liever dood.’

Nederland kan de VS verzoeken om Singh via een zogenoemde Wots-procedure hierheen te halen, zegt zijn advocaat Rachel Imamkhan. Daarbij neemt Nederland de (resterende) straf over van een ander land. Dat is, zegt ze, de enige en snelste weg om Singh over te plaatsen.

Volgens Imamkhan voldoet Singh aan twee belangrijke criteria van de Wots, de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. Er is bijvoorbeeld voldoende strafrestant, zegt ze. ‘Nederland kent geen straf voor een dubbele huurmoord, maar wel voor moord. Singh zou hier levenslang hebben gekregen. Hij komt dus ook niet meteen vrij als hij hierheen wordt gehaald, ook al denkt Dekker van wel. Sterker: hij zou hier een gratieverzoek moeten doen om vrij te komen.’

Genoeg binding

Ook heeft Singh genoeg binding met Nederland, zegt Imamkhan. ‘Familie van hem woont hier, hij krijgt aow en pensioen van Nederland omdat hij hier heeft gewerkt. Hij mag zelfs stemmen.’ Ook de reclasseringsrapportage die deze krant inzag, gaat gedetailleerd in op Singhs binding met Nederland.

Dekker denkt daar anders over, zo laat hij na vragen weten. Singh heeft volgens hem langer vastgezeten dan de maximale straf die hij in Nederland zou hebben gekregen. Ook is er volgens Dekker onvoldoende binding, omdat Singh te lang in het buitenland vastzit. Een uitzondering ziet de minister niet zitten, omdat dit zou kunnen leiden tot ‘ongewenste precedentwerking naar een groot aantal andere zaken’.

Daarbij laat Dekker nog een ander argument meewegen: de stem van de nabestaanden. Zij vinden dat de Nederlandse Staat geen oog voor hen heeft en verzetten zich tegen een overplaatsing van Singh naar Nederland, zo schrijft de landsadvocaat aan Imamkhan. Dat nabestaanden recht van inspraak hebben, kan Imamkhan begrijpen. ‘Maar betekent dit nu dat elk Wots-verzoek wordt geweigerd als er nabestaanden in het spel zijn?’

Omdat Dekker niets in een Wots-procedure ziet, lijkt alleen een gratieverzoek Singh te kunnen helpen. Dekker zegt dit op ‘humanitaire gronden’ te ondersteunen, maar Imamkhan weet de uitkomst al. ‘Zo’n verzoek heeft al drie keer niks opgeleverd. Wil je tegemoet komen aan de wens van de nabestaanden, dan zou hij vooral niet in de VS op vrije voeten moeten komen.’