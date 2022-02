Komt er een Brusselse strafkorting op morrelen aan de rechtsstaat?

Graffiti in Warsaw roept op tot een 'Polexit'. Beeld NurPhoto via Getty Images

Zelden is er met zoveel spanning uitgekeken naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie als die van woensdag. Zeer uitzonderlijk zijn vrijwel alle rechters van het Luxemburgse Hof aanwezig en voor eerst in de geschiedenis wordt het voorlezen van een vonnis live uitgezonden. Wat op tafel ligt doet er dan ook toe: mogen EU-subsidies straks worden stopgezet of gekort als het ontvangende land een loopje neemt met de rechtsstaat?

Om de hoge verwachtingen iets te temperen: zelfs als het Hof besluit dat het mag, gaat de geldkraan naar Polen en Hongarije (de twee grootste rechtsstaat-boosdoeners) niet onmiddellijk dicht. Voor het opstellen van een kortingsbesluit zijn strikte termijnen vastgelegd, oplopend tot negen maanden.

Ook dreigt uitstel om politieke redenen: als de Europese Commissie nu begint over een Brusselse strafkorting, zal de Hongaarse premier Orbán dat zeker uitbuiten in aanloop naar de verkiezingen in april. En minder subsidie voor Warschau komt niet goed over als de EU belooft Polen te steunen tegen de Russische dreiging.

Onbegrijpelijk

Dat neemt niet weg dat het korten op EU-gelden wegens ondermijning van de rechtsstaat een belangrijke wens is van burgers, blijkt uit opinieonderzoek. Zij vinden het onbegrijpelijk dat de EU – een Unie van democratische waarden die de rest van de wereld graag berispt over het gebrek eraan – jaar in jaar uit miljarden euro’s weggeeft aan lidstaten die de rechtsstaat knevelen. Het Europees Parlement eist al jaren actie van de de regeringsleiders en de Europese Commissie.

De bestaande instrumenten schieten tekort om EU-landen aan te pakken die systematisch hun rechtbanken vullen met politieke vrienden en fraude op hun beloop laten. De effectiefste methode tot nog toe is de ‘inbreukprocedure’, waarbij aangetoond misbruik van EU-subsidies (na een lange rechtszaak bij het Europees Hof) wordt bestraft met terugbetaling van de gelden. Hetzelfde instrument wordt ingezet bij overtredingen van EU-wetten. Zo moet Polen 15 miljoen euro per maand betalen omdat het weigerde een zwaar vervuilende mijn te sluiten. Binnenkort komt daar een tweede dwangsom van 30 miljoen euro per maand bij zolang de gewraakte Poolse (politiek gekleurde) tuchtkamer voor rechters niet is ontmanteld.

Verder zijn er vrijblijvende ‘scoreborden’ over de rechterlijke stand van zaken in de lidstaten. Deze dienen als een soort schandpaal. Ook is er een ‘jaarlijkse dialoog’ en tot slot is er het beruchte artikel 7 uit het Europees Verdrag. De procedure om dit artikel – dat een lidstaat zijn stemrecht in de Unie ontneemt – te activeren is echter zo omslachtig dat het nog nooit heeft gewerkt.

Protest

In zomer van 2020 bleken de regeringsleiders eindelijk bereid een nieuw wapen te ontwikkelen: het ‘conditionaliteitsmechanisme’, in de wandelgangen het rechtsstaatsmechanisme of de rechtsstaattoets genoemd. Een strafkorting voor lidstaten die op allerlei terreinen sluipenderwijs de rechtsstaat uithollen: die kritische rechters de mond snoeren, de rechterlijke macht financieel afknijpen, aantrekkelijke projecten aan vriendjes toeschuiven, fraude en corruptie ongemoeid laten en onafhankelijk onderzoek dwarsbomen.

Dit mechanisme leidde tot fel protest van de Poolse en Hongaarse premier, waarna de conclusies van die Europese marathontop (vijf dagen) op dit punt aanzienlijk werden verwaterd. Onder druk van het Europees Parlement kwam er in december 2020 een scherpere tekst die op 1 januari 2021 van kracht werd. Maar ook hierin is een korting alleen mogelijk als het financieel belang van de EU in gevaar komt.

Polen en Hongarije stapten onmiddellijk naar het Europees Hof om vernietiging van het nieuwe kortingsmechanisme te vragen. Niet vreemd: deze twee landen liggen al jaren overhoop met de Commissie over hun rechtsstaat. Ze voelen ook de hete adem van andere organisaties (de Raad van Europa, Venetië-Commissie, het EU-antifraudebureau OLAF, ngo’s) in hun nek en hebben veel te verliezen: Polen kan de komende jaren rekenen op zo’n 140 miljard euro uit het EU-budget (inclusief het coronaherstelfonds), Hongarije op circa 40 miljard euro.

Op dringend verzoek van de regeringsleiders besloot de Commissie het nieuwe mechanisme pas effectief in te zetten als de Hof-uitspraak er is. Wat weer tot een nieuwe rechtszaak leidde: nu van het Europees Parlement tegen de Commissie wegens plichtsverzuim.

Pak papier

Hoe het vonnis eruit zal zien, is nog onbekend. Maar op 2 december vorig jaar gaf de advocaat-generaal van het Hof alvast zijn mening. Hij veegde de vloer aan met het verweer van Polen en Hongarije dat de EU met de nieuwe rechtsstaattoets haar boekje te buiten zou gaan. De EU kreeg op alle punten gelijk, hetgeen niet vaak voorkomt. De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof niet, maar ervan afwijken is eerder de uitzondering dan de regel.

In theorie heeft het Hof woensdag drie opties: Polen en Hongarije gelijk geven en het nieuwe kortingsmechanisme verbieden; de EU helemaal gelijk geven, in lijn met de advocaat-generaal; of de EU toestaan de strafkortingen op te leggen, maar onder striktere voorwaarden dan voorzien in de wet.

Betrokken EU-ambtenaren verwachten ‘een stevig pak papier’ van het Hof. Een doorsnee arrest telt al snel enkele tientallen pagina’s zware juridische kost, dat kan nu wel eens fors meer zijn. Als de EU (al dan niet onder voorwaarden) door mag gaan met het rechtsstaatsmechanisme, moet de Commissie eerst de praktische uitwerking ervan definitief vastleggen. Dat zal even duren.

Brief

Ondertussen heeft de Commissie niet stilgezeten en zijn zowel tegen Polen als Hongarije kortingsmaatregelen voorbereid. In november vorig jaar ontvingen beide landen een brief van Brussel over alle vermeende misstanden (en dus reden voor een korting) in hun rechtsstaat. Warschau en Boedapest kwamen in in januari ieder met een circa vijftig pagina’s tellend antwoord waarop de Commissie nog studeert.

Het nieuwe mechanisme voorziet in nader overleg met de betrokken landen (ofwel, een laatste kans om zaken recht te zetten), alvorens de Commissie een kortingsbesluit aan de lidstaten wordt voorgelegd. Die beslissen uiteindelijk met gekwalificeerde meerderheid – Polen en Hongarije kunnen dat niet blokkeren.

Betrokkenen verwachten dat Hongarije als eerste onder het nieuwe mechanisme gekort zal worden op EU-subsidies. Orbán en zijn Fidesz-partij eroderen de rechtsstaat sinds 2010, langer dan de Poolse premier Morawiecki en diens PiS-regering (2015). Alles hangt ervan af hoe ‘activistisch’ de Commissie zich opstelt, zegt een EU-ambtenaar. Ze loopt daarbij op eieren vanwege de juridische en politieke druk.