Komt die Nord Stream 2 pijpleiding dan toch nog af?

Of Nord Stream 2 nu ook echt gebouwd gaat worden, is nog altijd niet zeker. Beeld Reuters

Komt die Nord Stream 2 pijpleiding er dan toch nog? Maandag besloot Denemarken de bouwer van de pijpleiding, Gazprom, toestemming te geven voor de bouw van de laatste ruim 100 kilometer van de pijpleiding, van het Deense eiland Bornholm naar de Duitse kust.

Dat was een heel gedoe. De pijpleiding, waarmee Russisch gas naar Europa en met name naar Duitsland moet worden getransporteerd, is fel politiek omstreden. De eerste 1100 kilometers werden in de Oostzee gelegd door de Pioneering Spirit, een schip van het Nederlands-Zwitserse bedrijf Allseas.

Maar toen de Verenigde Staten in december besloten tot sancties tegen iedereen die bij de bouw van de pijpleiding betrokken was, trok Allseas zich schielijk terug. Het bedrijf, dat klussen heeft in de hele wereld, vreesde een streep te moeten zetten door opdrachten waar Amerikanen bij betrokken zijn.

Geen andere moderne pijpenlegger meldde zich echter voor de job. En dus moet Gazprom het doen met Russisch materieel. Rusland dirigeerde een schip uit het Verre Oosten vandaan naar de Oostzee, de Akademik Chersky. Maar dat schip heeft niet de vereisten moderne techniek aan boord.

Waar westerse pijpenleggers zichzelf op positie houden met geavanceerde technieken, moet de Chersky dat doen met ankers. Het leek erop dat Denemarken die werkwijze in zijn wateren niet zou toestaan, maar nu krijgt Gazprom alsnog de vergunning.

Of Nord Stream 2 nu ook echt gebouwd gaat worden, is nog altijd niet zeker. De Verenigde Staten zinnen op een nieuwe ronde van sancties, die veel verder zouden gaan dan tot nu toe. Als het zo ver komt, dreigt de toch al afgekoelde Europese relatie met de Verenigde Staten nog killer te worden dan die met Rusland.