Komt de ‘goedkope’ Tesla er dan toch?

De Tesla Model S Plaid kost anderhalve ton.

Waar blijft de goedkope Tesla? Zo ongeveer vanaf de oprichting van het autoconcern belooft Elon Musk een elektrische auto van minder dan 25 duizend dollar (24 duizend euro), maar tot nu toe is het er niet van gekomen. Musk leek de moed vorig jaar zelfs te hebben opgegeven, toen hij verklaarde dat plannen voor een goedkope Tesla in de ijskast waren gezet.

Dat de betaalbare e-auto maar niet komt, is onder meer het gevolg van stijgende grondstofprijzen, waardoor de jarenlange spectaculaire prijsdaling van accu’s aan haar einde kwam. De accu is veruit het duurste onderdeel van een auto, en een goedkopere energiebron is daarmee onontbeerlijk voor een beter betaalbare nieuwe auto.

Derde ‘Masterplan’

Een goedkope e-auto is ook noodzakelijk voor Tesla zelf: volgens analisten zal het bedrijf er anders nooit in slagen twintig miljoen auto’s per jaar te produceren. Ter illustratie: ’s werelds grootste fabrikant Toyota bouwt jaarlijks ongeveer tien miljoen auto’s.

Deze week moet Musks droom van een goedkope Tesla herleven, als hij zijn ‘Derde Masterplan’ ontvouwt, met Musks visie op de komende jaren. Hoe de nieuwe ‘goedkope’ Tesla eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Mogelijk krijgt het voertuig een accu met een kleinere omvang. Maar dat betekent dat ook de actieradius geringer zal zijn, waardoor de auto voor de Amerikaanse markt minder aantrekkelijk wordt, zeggen analisten. Sommigen van hen gokken erop dat Musk zich met zijn ‘Model 2’ eerst zal richten op de Chinese markt.

Elektrische Golf

Tesla is niet de enige die werkt aan een goedkopere e-auto: ook Volkswagen sleutelt aan een elektrisch model van minder dan 25 duizend euro. Volgens het Britse tijdschrift Autocar zou de nieuwe Golf weleens volledig elektrisch kunnen zijn en beginnen rond het gedroomde bedrag van 25 mille. Een voorlopige versie van de elektrische Golf wordt volgens Autocar mogelijk de komende weken onthuld en komt in 2025 op de markt.