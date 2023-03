Komt dat zien, het ruimtepak voor de nieuwe maanastronauten

Beeld AFP

Een modeshow, maar dan anders. Ingenieur Jim Stein demonstreert in het Space Center Houston het pak dat astronauten zullen dragen bij hun reis naar de maan, is op zijn vroegst 2025. Het is de bedoeling dat dan ook de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur voet op de maan zetten. De laatste die er rondliep was de Amerikaan Gene Cernan in 1972, daarna raakte de maan als reisbestemming uit de mode.

De fabrikant van het nieuwe ruimtepak is Axiom, het bedrijf dat ook werkt aan wat het eerste commerciële ruimtestation moet worden. Vergeleken met het pak dat Cernan droeg, zijn de nieuwe exemplaren gestroomlijnder en flexibeler, waardoor de astronauten meer bewegingsvrijheid krijgen.

Beetje gemeen: voor de show werd het pak bedekt met een zwarte buitenlaag, zodat de makers later nog een persmoment kunnen organiseren voor de onthulling hoe de nieuwe astronauten er precies uit gaan zien wanneer ze hun voeten in het maanstof drukken. Eén ding staat al wel vast: om de zon te reflecteren zal die buitenlaag wit zijn, anders krijgen de opvolgers van Gene Cernan het veel te heet.