Komt Bijleveld weg met misleiding over burgerdoden?

Wat iedereen een jaar geleden aanvoelde, bevestigt een inspectierapport vandaag: er ging heel wat mis rond de mislukte uitzetting van Howick en Lili. Onderling wantrouwen brak de instanties op.

En verder: moet minister Bijleveld zich verantwoorden voor Iraakse burgerdoden en krijgt Wilders mogelijk een criticus in zijn fractie.

NIEUWS VAN DE DAG

Alom geblunder in zaak-Howick en Lili

Het had alle ingrediënten voor een goede thriller: het slot van de zaak-Howick en Lili. De nacht voor de twee Armeense kinderen in september 2018 zouden worden uitgezet, verdwenen ze ineens. Een oproep van de politie om Howick en Lili te zoeken, en de dreiging van een klopjacht die daarvan uitging, deed toenmalig staatssecretaris Harbers besluiten de twee alsnog een verblijfsvergunning te geven.

De uitzetting was een foutenfestijn, concludeert nu de Inspectie Justitie en Veiligheid, die het afgelopen jaar onderzoek deed naar de gang van zaken. Volgens de inspectie kwamen de chaotische toestanden voort uit onderling wantrouwen en onvoldoende regie tussen de betrokken instanties. Met name voogdijinstelling Nidos schond volgens de inspectie de afspraken toen de kinderen in afwachting van hun vertrek niet in een safehouse werden ondergebracht maar in het huis van hun grootouders. Eenmaal daar verdwenen ze uit het zicht.

Het is de inspectie niet gelukt te achterhalen wat zich precies in en rond het huis van de grootouders heeft afgespeeld. ‘Het politieonderzoek biedt geen inzicht en de verklaringen van Nidos-medewerkers zijn inconsistent’, schrijven de onderzoekers. Zij adviseren de Dienst Terugkeer en Vertrek om voortaan in dit soort gevallen steviger de regie te pakken en te werken aan ‘herstel van het onderling vertrouwen’.

In haar reactie belooft de huidige staatssecretaris, Ankie Broekers-Knol, dat zij hieraan zal werken. Ook hoopt zij dat een situatie als die rond Lili en Howick zich niet meer zal voordoen nu het kabinet de discretionaire bevoegdheid heeft afgeschaft. Juist door het bestaan van die bevoegdheid kon de druk op Harbers worden opgevoerd.

DEBAT VAN DE DAG

Burgerdoden Irak

Had minister Bijleveld (Defensie) het parlement eerder moeten informeren over de burgerdoden die vielen bij meerdere Nederlandse bombardementen in Irak? Over die vraag debatteert Bijleveld op dit moment met de Tweede Kamer.

Gisteren lieten meerdere Kamerleden al weten opheldering te willen. ‘Dit is in alle opzichten heel ernstig’, reageerde Isabelle Diks (GroenLinks). ‘In Irak zijn meer dan zeventig burgerslachtoffers te betreuren door optreden van de Nederlandse defensie. Nu blijkt dat oud-minister Hennis hierover bewust informatie heeft achtergehouden, terwijl de Tweede Kamer hier keer op keer om heeft gevraagd.’ Ook volgens André Bosman (VVD) roept Defensie ‘veel vragen’ op en de ChristenUnie wil weten of informatie bewust is achtergehouden.

Het verslag vindt u vanavond op volkskrant.nl Het debat zelf volgen kan uiteraard ook, en wel hier.

EN DAN DIT NOG

Na vier jaar eindelijk geld voor studenten

Vier jaar na de invoering van het leenstelsel voor studenten krijgen hbo-opleidingen en universiteiten dan toch zicht op het toegezegde extra geld om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Minister Van Engelshoven informeerde de Kamer vandaag over vijftien goedgekeurde plannen waarin zij ruim 200 miljoen euro investeert, oplopend tot 663 miljoen in 2024. De studenten die voor het eerst met het leenstelsel te maken kregen, hebben daar helaas niet bijster veel meer aan. Zij studeren (als het goed is) bijna af, en hadden zo wel de lasten maar niet de lusten.

Het onderwijs heeft wel/niet geld genoeg

Over dat onderwijs gesproken: gaat er nu wel of niet genoeg geld naartoe? De leraren die woensdag gaan staken vinden uiteraard van niet, maar op het Binnenhof kom je heel andere meningen tegen. ‘Een betekenisvolle stap’, noemt Kamerlid Paul van Meenen van de zelfbenoemde onderwijspartij D66 bijvoorbeeld de eenmalige investering van 460 miljoen euro. De Volkskrant sprak met beide kampen.

Ongemakkelijk weerzien voor Wilders?

De vervanger van het vertrokken PVV-Kamerlid Sietse Fritsma is mogelijk Karen Gerbrands, schrijft het AD. Dat is saillant, omdat Gerbrands onlangs in NRC Wilders de maat nam over zijn omgang met de zelfdoding van haar collega Willie Dille. Daarbij legde Gerbrands ook interne correspondentie op tafel. Niet de beste basis voor een vruchtbare samenwerking.

