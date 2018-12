Kommer en kwel op de beurzen: AEX voor het eerst in twee jaar onder de 500

De Amsterdamse effectenbeurs. Beeld anp

De index sloot op 498,92 punten – een verlies van 3,3 procent ten opzichte van woensdag. Ook andere beurzen kelderden. Beleggers vrezen een escalatie van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict na de arrestatie van een topvrouw van de Chinese technologiegigant Huawei, nog geen week nadat president Trump en president Xi Jinping een extra onderhandelingsronde van drie maanden hadden ingelast om een akkoord te bereiken.

Op de beurzen in het Verre Oosten leidde de arrestatie van de topvrouw tot forse verliezen onder de chipbedrijven en andere toeleveranciers van het niet-beursgenoteerde Huawei. Ook in Europa stond de chipsector onder druk. In Amsterdam ging ASML ging bijna 4 procent onderuit en ASMI en Besi leverden tot 4,3 procent in. Grootste dalers waren ArcelorMittal, Altice Europe, Aegon, ING, DSM, Shell en ASR met minnen tot bijna 6 procent.

Opec

Onzekerheid over een productiebeperking door de Opec versterkte het negatieve sentiment. De organisatie bereikte donderdag nog geen akkoord. De olieprijzen gingen flink omlaag na berichten dat het oliekartel de productie mogelijk minder zal verlagen dan verwacht. Daarnaast deden berichten de ronde dat de Amerikaanse economie al in het eerste kwartaal van 2019 zal afzwakken. De Dow Jones-index, de graadmeter van de beurs van New York, verloor bij de opening 500 punten, ruim 2 procent.