‘Komende drie weken avondlockdown voor winkels, horeca en sportscholen – onderwijs blijft open’

Beeld ANP

Met deze maatregelen hoopt het kabinet te voorkomen dat er nog meer druk op de zorg komt te staan. Dat bevestigen betrokkenen na berichtgeving van NOS.

De kentering in de coronacijfers waar coronaminister De Jonge deze week nog op hoopte blijft uit. Aanvankelijk zou het kabinet pas volgende week de uitwerking van de maatregelen van 12 november evalueren, maar de besmettingscijfers blijven stijgen en er komen steeds meer nieuwe coronapatiënten bij in de ziekenhuizen. Vrijdagmiddag kondigde De Jonge aan dat alle ziekenhuizen de planbare zorg moeten uitstellen.

Dus ziet het kabinet zich nu gedwongen een kentering te forceren. De scholen blijven wel open, waarmee het kabinet kinderen en jongeren, die bij sluiting anders geschaad worden in hun ontwikkeling, ontziet.

Demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge maken de maatregelen vrijdag 19.00 uur bekend. Daar zal het kabinet ook moeten uitleggen hoe het mogelijk is dat Nederland met ruim voldoende vaccins deze winter alsnog verregaande beperkingen krijgt opgelegd en wat het perspectief is voor de langere termijn.

Winterstrategie

Wat duidelijk is, is dat de winterstrategie van het kabinet mislukt is. De inzet van de coronatoegangsbewijzen hebben de besmettingen niet kunnen dempen en het kabinet heeft een verkeerde inschatting gemaakt door te denken dat het pakket aan maatregelen van 12 november voldoende zouden zijn om vervolgens met 2G-beleid (alleen nog toegang voor gevaccineerde of genezen mensen) de winter door te komen zonder de zorg te overbelasten. Inmiddels zitten de ziekenhuizen één fase verwijderd van code zwart: artsen moeten dan bepalen wie een ic-bed krijgt.

Ondertussen loopt Nederland achter met de boostercampagne en kregen de GGD’en pas donderdag van het ministerie van Volksgezondheid te horen dat zij medewerkers op test- en vaccinatielocaties een vast contract mogen geven. In september nam het kabinet nog afscheid van de verplichte anderhalve meter. Een belangrijke ‘symbolische’ stap, lichtte Rutte toen toe. Sinds woensdag is de anderhalve-meterregel weer verplicht en is Nederland weer terug bij af met maatregelen waar men dacht afscheid te hebben genomen.

Rutte en De Jonge zullen met een overtuigend verhaal moeten komen om de bevolking opnieuw mee te krijgen met een langetermijnperspectief: de komende weken harde ingrepen. Maar wat is het plan voor de komende maanden?