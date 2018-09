Komedie van ‘de zus van Shakespeare’ na 400 jaar eindelijk opgevoerd

Wat in het vat zit, verzuurt niet. Vierhonderd jaar lang lag het manuscript van Love’s Victory van Lady Mary Wroth in de archieven van Penshurst Place, maar zondag is de jakobijnse sekskomedie eindelijk opgevoerd. Het is de oudste nog bestaande komedie die geschreven is door een Engelse vrouw.

‘De zus van Shakespeare’, zo is deze telg van een literaire familie genoemd. Haar vader, Robert Sidney, was behalve dichter ook gouverneur van Vlissingen. Van jongs af aan schreef de goedgeschoolde Mary en ze was de eerste vrouw die een literaire status kreeg, mede dankzij de roman The Countess of Montgomery’s Urania (1621) die twintig jaar geleden opnieuw is uitgegeven. Met Pamphilia to Amphilanthus was ze de tweede vrouw die een sonnettenreeks op papier zette.

De twee uitvoeringen vonden plaats in de Baronnenhal van Penshurst Place, een landgoed in Kent waar verre nazaten van Lady Mary wonen.

Ondenkbaar

In 1617 schreef ze de klucht Love’s Victory, die was bedoeld om in besloten kring voor te lezen of uit te voeren. Het was ondenkbaar dat een toneelstuk van een vrouw, ook al behoorde ze tot de adel, in het openbaar kon worden opgevoerd. Ook acteren was voorbehouden aan mannen, die ook vrouwenrollen vertolkten. Daarin zou pas later die eeuw, mede door koning Karel II, verandering komen. De vijf akten tellende klucht van Lady Mary gaat over liefde en verraad.

Zelf zou ze een affaire met William Herbert hebben gehad, de kamerheer van koningin Anna van Denemarken aan wie Shakespeare zijn eerste toneelstukken opdroeg. Dat haar stuk nu eindelijk werd opgevoerd is te danken aan Alison Findlay, hoogleraar aan de Lancaster University. Bijna een kwart eeuw heeft deze Engelse letterkundige, gespecialiseerd in de literaire werken van Shakespeare’s vrouwelijk tijdgenoten, ervoor gestreden. Lange tijd is gedacht dat de tekst verloren was gegaan.

De voorstellingen in Penshurst, ooit een jachthuis van Hendrik VIII, zaten vol.