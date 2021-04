Kom uit je stoel: overheidscampagne maant werkenden ieder half uur even te bewegen

Het grootste deel van het zitten doen Nederlanders op hun werk. Beeld Julius Schrank / Kollektiv25

In wetenschappelijke kringen spreekt men van lichamelijke onderbelasting, in gewonemensentaal van te lang stilzitten. De gezondheidsgevolgen zijn in elk geval gelijk: wie structureel te veel tijd op zijn achterste doorbrengt, heeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type II, depressie, kanker en zelfs vroegtijdig overlijden.

Genoeg redenen om even uit je stoel te komen, zou je denken. Toch prijkt Nederland boven aan de Europese ranglijst van ‘langst zittenden’: 32 procent van de bevolking zit dagelijks meer dan 8,5 uur. In de Europese Unie is dat gemiddeld slechts 12 procent. Het grootste deel van het zitten doen Nederlanders op hun werk.

De coronacrisis hebben de zitcijfers het afgelopen jaar geen goed gedaan. Onderzoeksbureau TNO stelde vast dat thuiswerkers tijdens hun werk 7,1 uur zitten. In hun vrije tijd komt daar nog eens 4,2 uur bij. Voor de coronacrisis zat diezelfde groep mensen 6,6 uur tijdens werk en 3,3 uur in hun vrije tijd.

‘Op dit moment is voor het overgrote deel van de bevolking elk beetje extra beweging meegenomen’, zegt Luc van Loon, die zich als hoogleraar aan de Maastricht University bezighoudt met de invloed van inspanning en voeding op gezondheid. ‘Zeker in deze coronatijd, met werkdagen die alleen maar langer lijken te worden.’

Bewegingstips

Hoog tijd voor een overheidscampagne, dacht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook. Donderdag lanceerde het een speciale website om mensen aan te zetten elk halfuur even te bewegen. Factsheets moeten met name werkenden bewust maken van de gevaren van langdurig zitten, gezondheidsschema’s stimuleren hen om ook daadwerkelijk uit hun stoel te komen. En voor wie dat niet genoeg is, is er een maandelijkse nieuwsbrief vol met bewegingstips en komt er eind mei een ‘beweegchallenge’ via WhatsApp.

De meeste mensen denken bij zittende beroepen wellicht aan bureaubaantjes. Maar de overheid heeft ook vrachtchauffeurs in het vizier. Voor hen is er een apart gezondheidsschema, met tips om tijdens de ochtendrit het hoofd van links naar rechts te bewegen en de avondpauze aan te grijpen voor een beenspieroefening ‘op de onderste trede van de cabinetrap’.

De hamvraag is: zet ieder halfuur een beetje bewegen wel zoden aan de dijk? ‘Ik ben de laatste die zegt dat regelmatig opstaan voldoende is om te voldoen aan een gezonde levensstijl’, aldus Van Loon. ‘Maar meer bewegen is sowieso goed. Veel dingen die we van onze moeder geleerd hebben, gelden nog steeds. We vinden er alleen steeds meer wetenschappelijk bewijs voor.’