‘Kom slapen naast het circuit!’ Maar een meerdaags festival is de Formule 1-race in Zandvoort niet

Sportpark Duintjes veld waar tijdens de Grand Prix een camping moet komen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Met nog ruim twee weken te gaan tot de start van Max Verstappen op eigen grond, groeit onder een deel van de bevolking de weerzin tegen de Grand Prix in coronatijd. Formeel voldoet de Formule 1-race als ‘sportevenement’ aan alle door de overheid gestelde normen. Maar het onderscheid met een groot muziekfestival lijkt in de praktijk op een woordenspel.

Als ‘sportevenement’ mag de Grand Prix, net als voetbalwedstrijden, doorgaan met twee derde van het oorspronkelijke aantal toeschouwers (drie maal 105 duizend per dag). Zij moeten dan wel gevaccineerd zijn of in het bezit van een negatieve sneltestuitslag. Woensdag kreeg het deel van de kaartenbezitters dat dit jaar noodgedwongen thuis moet blijven bericht van de organisatie. Zij staan in 2022 vooraan in de rij.

Vijfduizend slaapplekken

Critici nemen ondertussen aanstoot aan het ‘Official 538 Dutch Grand Prix Village’, zoals de door het radiostation geadopteerde camping heet. Het tijdelijke tentenkamp zal verrijzen op de Zandvoorste sportvelden en telt circa vijfduizend slaapplekken. ‘Een toegangspoort vlak naast de camping tot het circuit waardoor de afstand tussen jouw plek op het circuit en je accommodatie minder is dan 15 minuten lopen!’

Met name vanuit de kunst- en cultuursector werd woensdag verbolgen gereageerd. ‘Er wordt met twee maten gemeten’, zegt directeur Eric van Eerdenburg van Lowlands, het muziekfestival dat normaal 65 duizend bezoekers trekt en dit weekend zou plaatsvinden maar voor het tweede jaar achtereen is afgelast. ‘Wij werden beperkt tot 750 bezoekers, zonder overnachting. Dat is gewoon niet uit te leggen.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Eric van Eerdenburg (@eeerdenburg) op 18 Aug 2021 om 9:11 PDT

Het formele onderscheid dat het bij de Grand Prix op Zandvoort om een evenement met vaste zitplaatsen gaat, wuift Van Eerdenburg weg. ‘Denk je nu echt dat die 70 duizend bezoekers de hele dag op hun stoeltje blijven zitten? Ze moeten er eerst komen, en vervolgens gaan ze ook naar het toilet en bier halen. Het is niet dat we het de sportsector misgunnen. Maar de cultuursector staat keer op keer achteraan. We worden gewoon keihard genaaid.’

‘Los zien van GP’

De gemeente Zandvoort, dat de vergunning versterkte voor de camping, weerspreekt de kritiek. ‘Je moet de camping helemaal los zien van de Grand Prix’, zegt een woordvoerder. De camping bevindt zich niet op het circuit, er geldt een afzonderlijke vergunning. ‘Kamperen in coronatijd is toegestaan. Over de camping aan de andere kant van de golfbaan krijgen we toch ook geen vragen?’

Dat die camping er altijd al is geweest en zich niet opwerpt als faciliteit om hele weekend achtereen het Formule 1-circus te beleven, doet voor Zandvoort niet ter zake. Alle optredens en festiviteiten op de GP-camping zijn bovendien afgeblazen, benadrukt de woordvoerder. Ook zal er geen horecaplein zijn en geldt er de anderhalvemeterregel. ‘Mensen slapen er, gaan naar het toilet en eten misschien wat. Het wordt echt geen Lowlands.’

De camping is volgens de gemeente bovendien vooral bedoeld voor vrijwilligers, al doen slogans zoals ‘Dé ultieme F1-beleving’ anders vermoeden. ‘Voor de manier van werven moet je bij de GP-organisatie zijn’, zegt de gemeentewoordvoerder. De door Zandvoort verleende campingvergunning voorziet in de huisvesting van 2.900 racefans en 1.900 crewleden.

De prijzen lijken voor vrijwilligers fors. Je kunt je eigen tent meenemen à 199 euro voor vier nachten. Voor 165 euro extra slaap je in een groen-paars koepeltentje (‘een unieke 538 pop-uptent met binnentent’). GP-glamping is ook mogelijk: voor 395 euro per persoon slaap je in een Festihut, een houten cabin die aan een vogelkijkhut doet denken. Vier looplantaarns inbegrepen.