Kolenstook doet lagere CO2-uitstoot uit zon en wind teniet

Die werden extra opgepookt omdat de prijs van kolen relatief laag was vergeleken met die van aardgas. Gascentrales, die per opgewekte hoeveelheid elektriciteit minder CO2 uitstoten, werden hierdoor juist een tandje zachter gezet. De emissiedaling die het gevolg was van een relatief zonnig voorjaar en een groter aandeel zonnepanelen, werd daarom ‘gecompenseerd’ door de extra kolenstroom. De elektriciteitssector als totaal produceerde 4 procent meer, terwijl de emissies min of meer stabiel waren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gunstig beeld

Voor heel Nederland was het beeld gunstig: in totaal daalde de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal met 9 procent op jaarbasis. Deze afname is te danken aan de hoge aardgasprijs, waardoor huishoudens en bedrijven energie bespaarden. Ook het zonnige en relatief warme voorjaar hielpen mee.

De afname was zichtbaar in vrijwel de hele economie en samenleving, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Industrie, landbouw en de bebouwde omgeving lieten een forse vermindering zien. In de transportsector was juist sprake van een stijging van de CO2-uitstoot, met 22 procent. De groei is vooral het gevolg van het gedeeltelijke herstel van de luchtvaartsector in de post-coronaperiode. De Nederlandse luchtvaart zag de CO2-emissies op jaarbasis met 61 procent stijgen.