Kolencentrales mogen doorgaan met het bijstoken van houtkorrels

Greenpeace had in 2013, bij de ondertekening van het Energieakkoord, ingestemd met het bijstoken van hout in kolencentrales, onder voorwaarde dat dat hout duurzaam zou zijn. Greenpeace en de kolencentrales zouden samen nog normen afspreken waaraan dat hout dan zou moeten voldoen, maar daar zijn ze nooit uitgekomen. Volgens Greenpeace mag er daarom nog geen hout worden mee gestookt.

De rechter oordeelde anders. Greenpeace had het geschil over die duurzaamheidsnormen eerst in een geschillenprocedure moeten proberen op te lossen, en niet rechtstreeks naar de rechter moeten lopen. Bovendien zouden de centrales, als de eis van Greenpeace wel was toegewezen, weer terugkeren naar hun oude vertrouwde kolen, en dat is in niemands belang.

Geschillenprocedure

Energiebedrijf RWE, eigenaar van twee van de gedaagde kolencentrales, zegt nu snel opnieuw met Greenpeace te willen onderhandelen over de duurzaamheidsnormen. Maar Greenpeace laat weten alsnog de in eerste instantie overgeslagen geschillenprocedure in gang te willen zetten.

Hout levert bij verbranding nog meer CO 2 op per hoeveelheid energie dan steenkool. Maar omdat hout geen fossiele brandstof is, wordt het niet beschouwd als een vergroting van de totale hoeveelheid CO 2 en telt het dus niet mee in klimaatrekeningen. De overheid heeft 3,6 miljard euro uitgetrokken om de bijstook in kolencentrales te financieren. Vooral de Amercentrale van RWE, bij Geertruidenberg, stookt al veel hout. Volgend jaar zal dat al 80 procent zijn.