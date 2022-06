Kolencentrales gaan harder draaien om gasvoorraad voor winter veilig te stellen

Een stapel kolen bij de Eemshavencentrale in Groningen. Beeld Kees van de Veen

Dat heeft minister Rob Jetten van Energie (D66) maandag bekendgemaakt als onderdeel van zijn plan om de leveringszekerheid van gas voor komende winter te garanderen. Nederland volgt daarmee het voorbeeld van onder meer Duitsland en Oostenrijk die de afgelopen dagen ook al besloten om hun kolencentrales harder te laten draaien. De maatregel, die meer CO 2 uitstoot betekent, is volgens de landen noodzakelijk geworden nadat Rusland de toevoer van gas door de Nord Stream pijplijn afgelopen week verder terugdraaide.

Hoewel er volgens Jetten momenteel nog geen acute gastekorten zijn, laat de situatie in het buitenland zien dat maatregelen nodig zijn. ‘We zien dat steeds meer en grotere landen voor langere tijd worden afgeknepen. Daardoor is het steeds onzekerder geworden dat we de voorraden voldoende op kunnen vullen voor komende winter’. De minister heeft daarom besloten om het eerste niveau van een gascrisis af te kondigen, dat houdt in dat er een ‘vroegtijdige waarschuwing’ wordt gegeven. Naast het harder laten draaien van de kolencentrales roept Jetten burgers en bedrijven op om zo min mogelijk gas te gebruiken. ‘Omdat elke kuub gas telt.’

Pijnlijk besluit

Jetten trekt per direct de beperking voor kolencentrales in. De kolencentrales mogen tot 2024 op vol vermogen produceren. Het idee daarachter is dat er nu al minder gas nodig is voor de productie van elektriciteit door gascentrales', aldus Jetten. De bedoeling is dat door de besparing de gasvoorraad voor de winter beter kan worden aangevuld.

Het is voor Jetten een zeer pijnlijke en dure maatregel. Om de doelstellingen uit het Urgenda-vonnis te halen had Nederland eind vorig jaar juist een dure deal gesloten met de eigenaars van de kolencentrales in 2022 maximaal 35 procent van hun maximale capaciteit te benutten. Eerder liet hij zich nog stralend fotograferen voor een kolencentrale met de boodschap dat D66 de centrales sluit.

Toch is het volgens Jetten onvermijdelijk geworden dat de schoorstenen daar weer gaan roken nadat vorige week de toevoer van gas door de Nord Stream pijplijn heeft dichtgeknepen. Jetten zal de kolencentrales nogmaals moeten betalen om weer op te starten.

Om de extra CO 2 -uitstoot van de kolencentrales enigszins te compenseren gaat het besluit gepaard met ‘aanvullende maatregelen’. Zo wil Jetten op korte termijn grote gasverbruikers een financiële prikkel bieden, in de vorm van een vergoeding, om hun gasverbruik te verminderen.

Groningen

Het opvoeren van de energieproductie in kolencentrales is ook bedoeld om een ander scenario, het verhogen van gaswinning in de Groningse gasvelden, te voorkomen. Maar vanwege de ‘geopolitieke situatie’ heeft staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief er nu toe besloten om dit jaar nog geen gasvelden definitief te sluiten.

Het opvoeren van de gasboringen blijft bovendien een optie als de veiligheid in Nederland in het geding is, dat kan het geval zijn als in Nederland of in buurlanden bijvoorbeeld ziekenhuizen niet van voldoende energie kunnen worden voorzien. Die maatregel blijft een ‘allerlaatste redmiddel’. Vooralsnog is Vijlbrief van plan om de velden in 2023 of 2024 definitief te sluiten.

‘No brainer’

Veel energie-experts en politici drongen er de afgelopen maanden al vaker op aan om de kolencentrales zo snel mogelijk weer op te starten. ‘Het laag hangend fruit en een no brainer’, zei energie-expert Jilles van den Beukel onlangs nog. Hij stelt ook dat het voor het klimaat op wereldschaal de beter optie is. ‘Nu verkopen Aziatische landen hun vloeibaar gas aan ons en vervangen dat zelf weer door hun kolencentrales harder te laten draaien.’

De Groningse lector energietransitie Martien Visser schreef enkele dagen geleden nog dat het sluiten van de kolencentrales sinds het uitbreken van de oorlog zo’n 700 duizend kubieke meter aardgas heeft gekost. Dat is ongeveer 2 procent van het jaarlijkse aardgasverbruik van Nederland.