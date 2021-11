Kolencentrale Onyx Power in Rotterdam gaat dicht, kabinet sluit deal met eigenaar

De kolencentrale op de Maasvlakte in Rotterdam van investeringsbedrijf Riverstone kan al over twee maanden de poorten sluiten. Beeld ANP

Jaarlijks komt er 3 megaton CO2 uit de schoorsteen van de centrale. Onyx Power kan al over twee maanden de poorten sluiten, waarmee de uitstoot naar nul gaat. Voor het personeel wordt een sociaal plan opgesteld, meldt staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius. Als de installatie dichtgaat, zijn er nog drie kolencentrales in Nederland over.

Riverstone was als enige bereid zijn kolencentrale te sluiten; Uniper en RWE willen hun installaties in Nederland open houden. In 2020 liet het Amerikaanse investeringsbedrijf weten de centrale, die pas sinds 2015 in bedrijf is, uit te willen schakelen als het kabinet met een acceptabel bod kwam. Riverstone ziet volgens de deal die dinsdag werd aangekondigd af van subsidies op het bijstoken van biomassa.

De ontmanteling van de fabriek duurt maximaal drie jaar. De Europese Commissie moet nog wel haar goedkeuring verlenen aan de overeenkomst. Volgens het kabinet komt de leveringszekerheid van energie in Nederland niet in gevaar met de sluiting.

Met de overeenkomst komt het behalen van de zogenoemde Urgendadoelen dichterbij. Nederland had de grootste moeite om uitstoot van CO2 voldoende te verminderen. Vorig jaar lukte het ternauwernood, bleek afgelopen najaar uit voorlopige berekeningen die het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerden: de uitstoot was 25,4 procent lager dan in 1990, net genoeg volgens de norm die het kabinet zichzelf had gesteld.

Die lagere uitstoot was mede het gevolg van de lockdowns door corona, waardoor Nederlanders veel minder auto reden. Al viel het effect van covid op de CO2-uitstoot mee, stelt het RIVM. Vooral de overstap van kolen op gas bracht de CO2-emissies naar beneden. Per opgewekte hoeveelheid elektriciteit is aardgas een stuk klimaatvriendelijker dan kolen. Dit jaar draaiden kolencentrales juist weer volop, vanwege energietekorten en torenhoge gasprijzen. Hierdoor dreigt de CO2-uitstoot opnieuw hoger uit te vallen.

Urgenda liet eind juni weten dat het een nieuwe rechtszaak begint met als doel de staat een dwangsom op te leggen, omdat de overheid te weinig structurele maatregelen neemt om de CO2-uitstoot terug te dringen. Met de sluiting van de kolencentrale in Rotterdam is het doel nu mogelijk wel behaald.