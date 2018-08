Kofi Annan: eminent diplomaat die moest buigen voor de geschiedenis

Oud-secretaris-generaal van de VN Kofi Annan leidde de organisatie in een van de turbulentste periodes van haar bestaan. De aimabele ‘rockster van de internationale diplomatie’ overleed zaterdag na een korte ziekte op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Bern, Zwitserland.

‘Kofi Annan was de Verenigde Naties in eigen persoon’, zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres over zijn zaterdag overleden voorganger. ‘Hij maakte carrière in de organisatie en voerde haar het nieuwe millennium in met ongeëvenaarde waardigheid en vastbeslotenheid.’

Annan, volgens Guterres ‘een kracht ten goede’, was een eminent diplomaat en internationaal staatsman die soms diep moest buigen voor de geschiedenis. Hij had grote verdiensten voor de bevordering van de mensenrechten, de strijd tegen de kloof tussen arm en rijk, en de strijd tegen verwoestende infectieziekten als aids, maar hij kon geen vrede brengen in Syrië, of het geweld beteugelen in landen als Rwanda, Bosnië, Darfur, Cyprus, Somalië en Irak.

Annan was de eerste zwarte Afrikaan aan het hoofd van de VN en ook de eerste klassieke VN-carrièrediplomaat in die positie. Hij werd in 1997 als zevende secretaris-generaal benoemd als opvolger van de Egyptenaar Boutros Boutros-Ghali. In 2001 werd hij - een unieke zaak - unaniem herbenoemd voor een tweede termijn, tot aan 2006, toen hij werd opgevolgd door Ban Ki-moon.

In 2001 kregen de VN en Kofi Annan gezamenlijk de Nobelprijs voor de Vrede, Annan persoonlijk met name omdat hij de kwakkelende VN een nieuw perspectief had bezorgd, en vanwege zijn humanitaire werk, zoals de strijd voor burgerrechten, de strijd tegen het terrorisme en de strijd tegen hiv/aids, vooral in Afrika. Het maakte hem in de woorden van de Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke tot een ‘rockster van de internationale diplomatie’.

Heiligenstatus

Annan was een diplomaat en bemiddelaar van nature, gepokt en gemazeld in de overlegcultuur van traditioneel Ghana (hij wist er in 2007 een stammenstrijd in Kenia mee te bezweren). Hij was een aimabel en empathisch aristocraat. Hij sprak met een zachte stem, vaak misverstaan als een teken van zwakte. Sommigen dichtten hem een soort heiligenstatus toe. Wellicht wist hij hierdoor ondanks rampen en schandalen altijd zijn moreel gezag te behouden.

Annan gaf leiding aan de VN in een van de meest turbulente periodes van haar bestaan. De organisatie zuchtte onder decennia van mismanagement, politiek gekonkel en financiële schandalen, en werd tegelijkertijd zwaar op de proef gesteld, met de gezondsheidscrisis van hiv-aids in Afrika, de aanslagen van 11 september 2001, de oorlog in Irak en de strijd tegen het terrorisme.

‘Ik denk dat mijn donkerste uur de Irakoorlog was, en het feit dat we die niet hebben kunnen tegenhouden’, zou Annan daarover later zelf zeggen. En dat terwijl Annan in 1998 die dreigende oorlog nog persoonlijk had weten af te wenden doordat hij de Iraakse leider Saddam Hoessein wist te bewegen de VN toestemming te geven tot inspecties van chemische wapens.

Maar Annan was ook vaak succesvol. Hij zorgde dat de VN agressiever aan de slag ging met vredesmissies, mensenrechten en armoedebestrijding. Hij was de architect van de Millennium Ontwikkelingsdoelen. Hij richtte de VN Raad voor de Mensenrechten en de VN Commissie voor Vredesoperaties op. Ook was hij instigator van het Global Compact Initiative voor corporate responsibility.

Kofi Annan samen met toenmalig koningin Beatrix. Foto ANP

Kofi Annan en zijn tweelingzus Efua werden 8 april 1938 geboren in Kumasi, Ghana - toen nog de Britse Goudkust. Hij stamde uit een vooraanstaande, ontwikkelde familie van stamhoofden, maar noemde zichzelf ‘atribaal in een tribale wereld’. Hij deed een technische opleiding in Kumasi en studeerde daarna economie in St Paul, Minnesota (VS), internationale relaties in Genève, Zwitserland en management aan het Massachusetts Institute of Technology, Boston.

Hij begon zijn diplomatieke loopbaan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (op diverse posten in de wereld) en stapte in 1962 over naar de VN, waar hij verscheidene functies had op het hoofdkwartier in New York, onder meer bij het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen. In de jaren negentig was hij speciaal gezant voor voormalig Joegoslavië en hoogste baas van de VN-vredesmissies (onder meer bij de vredesoperatie in Bosnië in 1992-96).

Kritiek

Zijn twee termijnen als secretaris-generaal leverden Annan naast lof ook veel kritiek op. Zo zou hij te weinig hebben gedaan om de door westerse landen gedomineerde VN-Veiligheidsraad uit te breiden met nieuwe leden. In 2004 was er kritiek op corruptie bij het Olie-voor-Voedsel programma in Irak. Annans zoon Kojo zou geld hebben gekregen toen zijn werkgever een lucratief contract in de wacht sleepte. Een onderzoeksrapport vond dat Annan scherper toezicht had moeten houden. En dan was er de pijnlijke kwestie van seksueel misbruik door leden van VN-vredesmissies. Die werd vooral na zijn aftreden groot.

Een eerdere zwarte periode was Annans baan als baas van de vredesoperaties van de VN. Hij kreeg in 1994 te maken met de genocide op de Tutsi’s en gematigde Hutu’s in Rwanda en in 1995 met de massamoord op Bosnische moslims in Srebrenica, in beide gevallen ondanks de aanwezigheid van VN-blauwhelmen. Annan gelastte later als secretaris-generaal onderzoeken waarbij ook zijn eigen rol kritisch werd belicht. Zo zou hij in Rwanda te laks op alarmsignalen hebben gereageerd. Dat leidde later tot de oprichting van de VN Commissie voor Vredesoperaties en de doctrine ‘Responsiblity to Protect’.

Na zijn vertrek bij de VN bleef Kofi Annan zeer actief, onder meer op charitatief gebied. Hij richtte in 2007 zijn eigen Kofi Annan Foundation voor internationale ontwikkeling en armoedebestrijding op en was ook betrokken bij The Elders, een charitatieve organisatie van oud-staatslieden die was opgezet door Nelson Mandela. Hij volgde Desmond Tutu op als voorzitter. Annan maakte daarbij gebruik van zijn enorme netwerk, tot aan het Nederlandse Koninklijk Huis toe.

Ook deed Annan tal van bijzondere projecten. Zo werd hij in 2012 benoemd als speciaal gezant van de VN en de Arabische Liga voor Syrië om een oplossing te binden voor de burgeroorlog. Hij kwam met een zespuntenplan voor vrede en met een staakt-het-vuren, maar stapte na zeven maanden gefrustreerd op toen de VN-Veiligheidsraad na het oplaaien van de strijd verdeeld bleef over de aanpak. Van 2016 tot 2017 leidde hij een onderzoekscommissie van de VN naar de situatie van de Rohingya’s, de vervolgde moslimminderheid in de Myanmarese deelstaat Rakhine. Hij adviseerde de regering over noodzakelijke beleidsaanpassingen.

Kofi Annan was sinds 1984 getrouwd met Nane Maria Lagergren, een Zweedse advocate en nicht van Raoul Wallenberg, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als diplomaat duizenden Joden van de Duitse gaskamers wist te redden. Het echtpaar had een dochter en woonde in Zwitserland. Eerder was Annan getrouwd met de Nigeriaanse Titi Alakija, met wie hij twee kinderen had.

Reacties op Annans overlijden Met de dood van Kofi Annan verliest de wereld een ‘groot en charismatisch mens’, reageerde premier Rutte op het nieuws van Annans overlijden. ‘Als secretaris-generaal van de VN heeft hij zich altijd op bevlogen en weloverwogen wijze ingezet voor vrede en veiligheid in de wereld, met speciale aandacht voor mensenrechten.’ Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok prijst op Twitter ‘het leven, de prestaties en de toewijding’ van Annan. ‘Hij zal enorm worden gemist.’ De huidige secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, bericht: ‘In veel opzichten wás Kofi Annan de Verenigde Naties. Hij klom op in de rangen om vervolgens de organisatie het nieuwe millennium binnen te leiden, met ongeëvenaarde waardigheid en vastberadenheid.’ Gro Harlem Brundtland, vicevoorzitter van The Elders, laat in een reactie weten: ‘We zijn geschokt door het verlies van onze dierbare vriend en ouderling. Kofi was een sterke en inspirerende aanwezigheid voor ons allen, en zonder zijn leiderschap zouden The Elders niet zijn waar ze nu zijn. Kofi werkte zijn leven lang onophoudelijk aan de verbetering van het leven van miljoenen mensen over de hele wereld. Terwijl we vandaag rouwen om zijn dood, besluiten we als The Elders om zijn waarden en nalatenschap ook in de toekomst te blijven verdedigen.’ Prinses Mabel, oud-directeur van The Elders, bericht: ‘De mensheid is één van haar groten verloren. Ik bewonderde Kofi Annans geduld, vasthoudendheid, integriteit en mededogen. Laten we hem eren door werk te maken van vrede, mensenrechten, de rechtsstaat en ontwikkeling.’ Koning Willem-Alexander en koningin Maximá reageren bedroefd op het overlijden van Annan: 'Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Kofi Annan. Wij herinneren ons zijn warmte en zijn wijsheid. Onvermoeibaar zette hij zich in voor recht en vrede en een beter leven voor mensen overal ter wereld. Kofi Annan kon mensen bij elkaar brengen. In zijn stem klonken overtuigingskracht en compassie door en daarmee wist hij mensen te raken en te motiveren. In gedachten zijn wij bij zijn vrouw en kinderen.'