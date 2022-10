Koffievrije koffie als middel in de strijd tegen de ontbossing

David Klingen, ceo van Northern Wonder, een start-up die koffievervangers ontwikkelt. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het wordt gezet als koffie, ziet eruit als koffie, ruikt zelfs vagelijk naar koffie. Maar ís het ook koffie? Hmmm, murmelt Barend Boot, koffiekenner par excellence en eigenaar van een speciaalzaak in Baarn, terwijl hij een slokje donkerbruin vocht door zijn mond laat walsen. ‘Ik proef iets bloemigs, veel bitter, de smaak van geroosterd graan.’

Dat kan kloppen, want wat Boot in zijn kopje heeft is niet gemaakt van gemalen koffiebonen, maar van granen, cichorei, kikkererwt en zwarte bes. ‘Coffee Free Coffee’ heet het product dat wordt gemaakt door Northern Wonder, een start-up in Ede die de koffiemarkt wil opschudden met een koffievervanger als middel in de strijd tegen ontbossing.

Want dat is een groeiend probleem, zegt David Klingen (38), een van de vier oprichters van Northern Wonder. Klingen werkte als duurzaamheidsmanager bij verschillende supermarktconcerns (Ahold, Jumbo, C1000). In 2014 begon hij GheeEasy, een bedrijf dat geklaarde boter (ghee) op de markt brengt. Dat wordt nu vanuit Bunnik geëxporteerd naar dertig landen.

Vorig jaar stortte hij zich op een nieuwe uitdaging: koffie namaken. Dat dient behalve een commercieel vooral een ideëel doel, vertelt Klingen, die kantoor houdt in een oude kazerne in Ede die nu dient als een broedplaats voor innovatieve voedselbedrijven. Overal slingeren laptops, tegen de wand staat een batterij koffiezetmachines.

Klimaatopwarming

Koffie wordt geproduceerd in landen die rond de evenaar liggen, zoals Brazilië, Colombia, Kenia en Vietnam. Dat zijn uitgerekend landen die zwaar worden getroffen door de klimaatopwarming. ‘Sommige plekken worden te heet om koffie te verbouwen’, aldus Klingen. Daardoor zien boeren zich gedwongen hun teeltgebied te verplaatsen.

Probleem is dat het meeste land waar koffie kan groeien begroeid is met tropisch woud. ‘Dan gaat het dus ten koste van bos.’ Volgens het Wereld Natuur Fonds draagt de teelt van koffie voor 5 procent bij aan de wereldwijde ontbossing – overigens ver achter gewassen als soja (31 procent) en palmolie (24 procent).

Tel daarbij op dat volgens schattingen de koffieconsumptie de komende drie decennia zal verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, met name door de stijgende consumptie in China, India en sub-Sahara-Afrika, en het is duidelijk dat ons bakje troost een probleem wordt, zegt Klingen. ‘En wat zet dan zoden aan de dijk? Minder vraag.’ Bijvoorbeeld door een goed alternatief aan te bieden.

Product-developer Dieuwertje van Northern Wonder test de smaak van de verschillende ontwikkelde alternatieven voor koffie. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Maar hoe maak je koffie na? Er zijn al surrogaatkoffies op de markt, meestal cafeïnevrije oplosvarianten op basis van onder andere cichorei. Northern Wonder legt de lat hoger, zegt Klingen. ‘Wij wilden een koffie maken die cafeïne bevat, gezet wordt als koffie, en smaakt en ruikt als koffie.’ En die gemaakt wordt van louter niet-tropische ingrediënten.

Wat ze daarvoor hebben gedaan, legt hij uit voor een wand vol met schema’s en lijsten, is profielen maken van smaakcomponenten (zuur, zoet, bitter) van ingrediënten als cichorei, eikels, allerlei soorten schors en schillen, al dan niet geroosterd of gefermenteerd. Die hebben ze vervolgens op het smaakprofiel van koffie gelegd.

‘Dan ga je op zoek naar het ideale plaatje’, zegt Klingen: welke smaken passen, waar is iets te veel van, waar komt juist iets tekort? Toetssteen was Douwe Egberts’ roodmerk. ‘Dat is toch de mainstreamkoffie.’ Ze kwamen uit op een mengsel van lupine, gerst, rogge, kikkererwt, cichorei en zwarte bes. Met toegevoegde cafeïne.

Filter en cupjes

Coffee Free Coffee, dat op 1 oktober werd gelanceerd, wordt geleverd in twee varianten: voor filter en in Nespresso-cupjes. Voor espresso is het mengsel niet geschikt, omdat het niet goed bestand is tegen de druk van een espressomachine. Het is in de webwinkel van Northern Wonder te koop voor 6,29 euro per 250 gram.

Een aardig initiatief, vindt Jelle Behagel, universitair hoofddocent aan de Wageningen Universiteit, gespecialiseerd in ontbossingsvrije productieketens. Hij plaatst er wel nuanceringen bij: koffie is geen hoofdoorzaak van ontbossing, daarvoor zijn soja, palmolie en vlees de hoofdschuldigen. ‘Maar koffie speelt wel een rol, en alle beetjes helpen.’

Klimaatopwarming kan in de koffieteelt overigens ook juist voor het omgekeerde zorgen, zegt Behagel, als boeren bomen planten om schaduw te werpen over hun koffieplanten. ‘Dus paradoxaal genoeg kan het ook tot meer bomen leiden in plaats van minder.’

De claim ‘ontbossingsvrij’ is niet uniek. Er bestaat al koffie met keurmerken zoals Rainforest Alliance of Fairtrade, die garanderen dat bij de productie bossen en ecosystemen worden ontzien. Ook zijn er importeurs van ‘goede koffie’: koffie waarvoor boeren een fatsoenlijke prijs krijgen, in ruil voor de belofte dat zij geen schade aanrichten aan het milieu.

Veel koffie in zijn winkel in Baarn voldoet daaraan, zegt Barend Boot. ‘Daar streven wij naar.’ Grote koffiebedrijven blijven daar volgens hem nog ver bij achter. ‘Dan is het geweldig als er een product komt dat een deel kan afknabbelen van de markt van bosvernielers. In die zin zijn ze een bondgenoot.’

‘Kenmerken van koffie’

Volgens Klingen benadert hun product ‘voor 85 procent’ de smaak van echte koffie. Het geïmproviseerde proefpanel in de winkel van Boot denkt daar iets anders over. ‘Het heeft wel kenmerken van koffie’, vindt Rick Maas, inkoper bij Boot. ‘Maar de echte liefhebber zal hier niet voor warmlopen.’ Boot zelf vindt de koffie bitter en vrij zoet. ‘Daarin herken ik wel iets van slechte koffie.’

Maar hun product is nog volop in ontwikkeling, benadrukt Klingen. Vooral koffiearoma is moeilijk te vangen, daar wordt hard aan gewerkt. ‘Wij vinden dat we nu iets hebben dat goed genoeg is om de markt mee op te gaan. Op de lange termijn werken we naar 100 procent koffie. Het is net als met vleesvervangers: we worden steeds beter.’